Reizen naar vrijwel alle vakantielanden binnen de EU zijn per direct weer mogelijk. Volgens het kabinet is het voor Nederlanders veilig genoeg om naar het buitenland af te reizen, omdat het coronavirus in steeds meer landen wordt teruggedrongen. Maar hoe staat Nederland er in Europees verband op, en wat heb je nodig om naar andere EU-landen te kunnen reizen?

Europese autoriteiten bestempelen Nederland sinds donderdag als deels oranje en groene zone. Nederland was tot vandaag aangemerkt als 'rode zone'. Mensen krijgen dan het advies om niet naar Nederland af te reizen.

Reden voor de 'versoepelde kleurcodes' is de daling van de hoeveelheid positieve tests per 100.000 inwoners én het lage percentage positieve tests ten opzichte van de totale hoeveelheid afgenomen tests.

RIVM-topvrouw Aura Timen verwachtte al dat de kleurcode van Nederland binnenkort zou veranderen. Het percentage positieve testen kwam de afgelopen week uit op 4,3 procent, 1 procentpunt lager dan in de voorgaande week. Dat terwijl er nog steeds volop wordt getest. "Het geeft ons reden tot blijdschap."

Niet alle EU-landen treffen inmiddels meer maatregelen voor Nederlandse reizigers. Hieronder worden aandachtspunten per vakantieland genoemd. Sowieso is er per 1 juli het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) voor reizen in binnen de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Frankrijk

Nederlanders die Frankrijk willen inreizen hebben één van de volgende drie dingen nodig om het land binnen te komen:

Een bewijs dat aantoont dat men twee weken voor aankomst volledig gevaccineerd is. Vanaf 1 juli kan dit door middel van het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC), tot die tijd volstaat bijvoorbeeld ook het gele vaccinatieboekje.

Een negatieve testuitslag van een PCR- of antigeentest die in de laatste drie dagen is afgenomen.

Een positieve testuitslag van een PCR- of antigeentest die in het afgelopen half jaar is afgenomen. Het herstelbewijs mag niet in de laatste vijftien dagen voor vertrek zijn afgegeven.

In Frankrijk wordt één van de volgende bewijzen jouw 'gezondheidspas' genoemd. Iedereen van boven de elf jaar heeft er een nodig. Gezien kinderen (nog) niet gevaccineerd worden, hebben zij dus sowieso een testuitslag nodig. Met de gezondheidspas kan men naar restaurants, bioscopen en meer.

Italië

Italië verplicht Nederlanders om bij aankomst een negatieve PCR- of antigeentestuitslag te overhandigen, die niet ouder is dan 48 uur. Die maatregel geldt al voor kinderen vanaf twee jaar.

Er gelden enkele uitzonderingen op de maatregel, zoals korte zakenreizen en reizigers die alleen op doorreis zijn. Zij moeten het land binnen 36 uur weer verlaten.

Als je in de komende dagen al van plan bent om af te reizen naar Italië, neem dan voldoende mondkapjes mee. In het land geldt tot 28 juni een mondkapjesverplichting in de buitenlucht. In openbare binnenruimtes én het vliegtuig blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Portugal

Nederlanders worden door het kabinet en het RIVM afgeraden om voorlopig af te reizen naar de Portugese hoofdstad Lissabon. In die regio is de deltavariant - voorheen ook wel Indiase variant genoemd - actief. Vanaf zaterdag geldt er daarom weer een testverplichting bij terugkomst in Nederland én een dringend advies om in quarantaine te gaan.

Portugal eist dat reizigers die twaalf jaar of ouder zijn een negatieve testuitslag van een PCR- of antigeentest overhandigen, als hun land van herkomst het coronavirus niet onder controle heeft. De testuitslag mag maximaal drie dagen oud zijn.

Het land hanteert Europese richtlijnen om te bepalen of het coronavirus wel of niet onder controle is. Als er meer dan vijfhonderd positieve testen per 100.000 inwoners worden afgenomen, geldt de testverplichting. Tot donderdag gold dat voor Nederland, maar de situatie in ons land is volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dusdanig verbeterd, dat de testverplichting niet meer zou gelden.

Actuele reisadviezen voor Europese landen

Griekenland

Ook in Griekenland is er één oranje regio: Athene. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt af om naar die stad af te reizen omdat de virusverspreiding er te hevig is. Overigens is in heel het land nog tot 1 juli een avondklok actief, tussen 1.30 en 5.00 uur.

De Griekse autoriteiten eisen dat iedere reiziger ten minste één dag voor aankomst een online formulier invult. Daarop moeten zij hun gegevens invullen en hun gezondheidssituatie beschrijven. Op vliegvelden kan daarnaast steekproefsgewijs de temperatuur worden opgemeten van reizigers.

Voor personen die al minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, gelden geen verdere verplichtingen. Niet-gevaccineerde reizigers van twaalf jaar en ouder moeten bij aankomst een van de volgende negatieve testuitslagen laten zien

Negatieve PCR-testuitslag van maximaal drie dagen oud

Negatieve sneltestuitslag van maximaal twee dagen oud

Als men vanaf het Griekse vasteland naar een eiland wil reizen, gelden aanvullende maatregelen. Denk aan een coronaherstelbewijs, vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag.

En hoe zit het met Spanje?

Op dit moment staan de Canarische Eilanden (onder meer Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote) en de Balearen (onder meer Mallorca) op geel. Mensen hoeven bij aankomst geen negatieve test te laten zien en bij terugkomst in Nederland ook niet in quarantaine.

De rest van Spanje is oranje. Hoewel de coronacijfers in het vakantieland langzaam verbeteren, zijn ze nog niet goed genoeg. Daarbij nemen relatief veel reizigers het coronavirus mee vanuit Spanje, aldus het RIVM.

Reizigers die toch naar het oranje gebied gaan, moeten een negatieve PCR-test of een negatieve antigeensneltest laten zien die binnen 48 uur voor aankomst is afgenomen. Ook zijn reizigers met een officieel vaccinatiebewijs of met een medische verklaring na herstel van COVID-19 welkom.

Let wel op: wie terugkomt uit het oranje gebied, moet in quarantaine. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat alleen noodzakelijke reizen toe.