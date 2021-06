Zo'n 222.000 Nederlanders hebben woensdag geprobeerd om een vaccinatieafspraak in te plannen voor het Janssen-vaccin. Zo'n 78.000 afspraken zijn ingepland, maakt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag bekend. Om zo snel mogelijk vaccins weg te kunnen prikken, organiseert de GGD Utrecht speciale priknachten.

Door de enorme drukte raakten de telefoonlijnen urenlang overbelast: de groep van 222.000 belangstellenden belden in totaal ruim 5,3 miljoen keer.

Rond het middaguur was al twee miljoen keer gebeld naar telefoonnummer 0800-12 95, het nummer waarmee een afspraak gemaakt kan worden voor een Janssen-vaccin. Door het massale bellen kwamen vrijwel geen nieuwe bellers bij een GGD-medewerker meer uit. Belangstellenden werden gevraagd het later opnieuw te proberen.

Ook de andere telefoonlijnen van de GGD's, bijvoorbeeld de lijn waar mensen een afspraak voor een coronatest kunnen maken, kampten met problemen.

De telefoonlijn voor een Janssen-prik is inmiddels gesloten. Donderdagochtend is het voor geïnteresseerden weer mogelijk om een poging te wagen.

114 Nederlanders mogen voor Janssen kiezen: zo werkt het vaccin

GGD Utrecht organiseert priknacht met dj

GGD Utrecht gaat priknachten organiseren voor het coronavaccin van Janssen. Aankomende vrijdag en volgende week woensdag en donderdag kunnen mensen van 21.00 uur 's avonds tot 1.00 uur 's nachts terecht in de Jaarbeurs in Utrecht voor een prik. Vrijdag draait een dj muziek op de locatie.

"Het is fijn als er nog zoveel mogelijk mensen een prik kunnen halen voor zaterdag de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen ingaan", aldus een woordvoerder van de GGD Utrecht. Omdat overdag in de Jaarbeurs al afspraken voor prikken met Pfizer/BioNTech en Moderna gepland staan, wordt Janssen 's avonds gezet.

Janssen-vaccin werd uit vaccinatieprogramma gehaald

Het is voor het eerst dat mensen kunnen kiezen voor een bepaalde coronaprik. Het vaccin van Janssen heeft als voordeel dat er maar één dosis toegediend hoeft te worden.

Het vaccin werd begin deze maand uit het vaccinatieprogramma gehaald, omdat er voldoende andere vaccins beschikbaar zijn. Daardoor wogen de voordelen van het vaccin niet op tegen de mogelijke risico's ervan.

Een zeer zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin is dat mensen na vaccinatie trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes kunnen ontwikkelen. De kans daarop is zeer klein: na de toediening van ongeveer acht miljoen Janssen-vaccins heeft de Amerikaanse toezichthouder CDC daar vijftien meldingen over ontvangen.