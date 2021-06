Ruim 40 procent van de mensen die afgelopen week in Amsterdam positief testten op het coronavirus, had de deltavariant (voorheen bekend als Indiase variant) onder de leden. Dat stelt hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD Yvonne van Duijnhoven woensdag.

Het gaat om een voorlopige uitslag van een steekproef van de testmonsters uit de week die liep tot 20 juni, die de GGD heeft laten analyseren door het Amsterdam UMC. Zo'n honderd monsters werden bekeken. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in 7 procent van de gevallen de deltavariant aangetroffen.

Dinsdag meldde het RIVM dat de deltavariant in de loop van de zomer de dominante variant zou worden in Nederland. Het percentage in Amsterdam is echter nu al ruim boven het landelijke gemiddelde van 9 dat was vastgesteld in de kiemsurveillance.

Het was al bekend dat er in Amsterdam bovengemiddeld veel gevallen van de deltavariant waren. Sinds juni werd een toename gezien onder jongeren die terugkeerden in hoofdstad na hun examenreis.

De deltavariant, die besmettelijker is dan het 'klassieke' coronavirus, kan volgens Van Duijnhoven volgende week al dominant zijn in de hoofdstad.

De EU verwacht dat de deltavariant eind augustus verantwoordelijk zal zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in Europa. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zei woensdag dat de variant deze zomer op grote schaal zal circuleren, vooral onder jongere personen die niet worden gevaccineerd.