Het ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt donderdag de reisadviezen voor België, Frankrijk, Griekenland en een groot aantal andere landen. Reizen naar Spanje wordt voorlopig nog afgeraden, terwijl ook het advies voor de Portugese hoofdstad Lissabon aangescherpt wordt. Buiten de EU kleuren onder meer de Verenigde Staten en Hongkong geel.

Volledige lijst met EU-landen waarvan reisadvies wordt versoepeld: België (met uitzondering van Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Estland

Frankrijk

Griekenland (met uitzondering van Athene)

Kroatië (Noord-Kroatië)

Litouwen

Slovenië

Binnen de EU worden behalve Frankrijk, België en Griekenland ook Estland, Litouwen, Slovenië en de laatst overgebleven 'oranje' regio van Kroatië op 'geel' gezet. Die kleurcode houdt in dat reizen weer mogelijk zijn, mits de reiziger veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Bij terugkomst in Nederland hoeven reizigers niet in quarantaine en is een negatieve testuitslag niet nodig.

In België blijft de regio Brussel 'oranje' en in Griekenland geldt hetzelfde voor Athene. Dat betekent dat je daar alleen naartoe moet reizen als dat noodzakelijk is. Bij terugkomst uit die regio geldt in Nederland zowel een test- als quarantaineverplichting.

Voor Lissabon wordt het reisadvies aangescherpt, omdat in de regio veel besmettingen met de Indiase variant - ook wel deltavariant genoemd - worden waargenomen. Het RIVM signaleert al twee weken op rij dat voornamelijk jongere reizigers na een reis naar Spanje of Portugal besmet terugkeren. Een deel van hen raakte besmet met de besmettelijkere deltavariant, zo meldde het RIVM dinsdag.

Inmiddels wordt ruim 8 procent van alle besmettingen vastgesteld bij reizigers. Enkele weken geleden ging het om een aandeel van 1 procent.

Volledige lijst met landen buiten EU waarvan reisadvies wordt versoepeld: Verenigde Staten

Taiwan

Servië

Noord-Macedonië

Macau

Hongkong

Libanon

Albanië

Reisadvies voor onder meer Verenigde Staten en Hongkong versoepeld

Ook buiten de Europese Unie wordt er meer mogelijk. Nederland neemt de lijst met COVID-19-veilige landen over van de EU, waardoor de Verenigde Staten, Albanië, Libanon, Hongkong, Macau, Noord-Macedonië, Servië en Taiwan geel kleuren.

Het ministerie waarschuwt voor inreisbeperkingen. Zo staan onder meer de Verenigde Staten geen vakantiereizen toe, schrijft het ministerie.

'Rood' Nederland loopt Europees gezien achter

Ondertussen is het Europese reisadvies voor Nederland nog 'rood'. Dat betekent dat mensen uit het buitenland het advies krijgen niet naar Nederland te reizen, omdat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners te groot is. De voetbalbond van Wales (FAW) adviseert de fans van de nationale ploeg bijvoorbeeld om goed na te denken voordat ze een kaartje kopen voor het achtstefinaleduel op het EK van zaterdag met Denemarken in Amsterdam.

RIVM-topvrouw Aura Timen vertelde dinsdag in gesprek met NU.nl dat Nederland er als vakantieland steeds beter uit komt te zien voor andere EU-landen. Dat komt mede door het dalende percentage positieve tests: In Nederland is nog maar zo'n 4 procent van alle afgenomen tests positief. "Dat percentage wordt in de EU in de gaten gehouden. Als het een klein percentage betreft en er wordt voldoende getest, is dat reden tot blijdschap."

De Jonge zei vrijdag dat hij verwacht dat ons land begin juli op 'groen' staat.