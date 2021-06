De Indiase variant van het coronavirus – ook wel de deltavariant genoemd – zal in de loop van de zomer verantwoordelijk worden voor de meeste besmettingen in Nederland, meldt het RIVM dinsdag. Daardoor wordt het najaar een punt van zorg, schrijven de experts.

De variant komt steeds vaker in de kiemsurveillance voor. Voor dat onderzoek test het RIVM iedere week ruim duizend monsters die gecontroleerd worden op aanwezige coronavirusvarianten. Het aandeel van de deltavariant is de laatste weken gestegen van zo'n 1 procent tot zo'n 9 procent.

Volgens de deskundigen is vanaf juni een "opvallende toename" van het aantal positieve tests en clusters gesignaleerd bij jongeren die terugkeren uit Spanje of Portugal. Een groot deel van hen raakte besmet met de deltavariant, aldus de experts.

Momenteel wordt het aandeel reizigers dat positief test steeds groter, zo blijkt uit de weekrapportage van het instituut. Ruim 8 procent van alle positieve tests in de afgelopen week werd afgenomen bij Nederlanders die recent gereisd hebben. Zij keerden vaak terug uit Portugal of Spanje.

Op korte termijn zal de deltavariant niet leiden tot meer ziekenhuis- of ic-opnames, meldt het RIVM. Een dominante deltavariant kan vanaf het najaar - gepaard met het seizoenseffect - wél tot een nieuwe golf van besmettingen leiden.

Naar schatting is de variant in Nederland zo'n 28 procent besmettelijker dan de oorspronkelijke coronavirusvariant, maar het is nog niet duidelijk of mensen ook zieker worden na een besmetting met de deltavariant.

Vaccins voorkomen vrijwel alle ziekenhuisopnames bij deltavariant

Vaccins zijn het belangrijkste wapen tegen de deltavariant, zo blijkt uit een presentatie van RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij informeert de Tweede Kamer dinsdagmiddag over de strijd tegen het coronavirus.

Twee doses van het Pfizer-vaccin hebben een effectiviteit van 88 procent tegen de deltavariant. Dat houdt in dat 'slechts' slechts twaalf op de honderd volledig ingeënte Nederlanders die het Pfizer-vaccin ontvingen kans hebben om ziek te worden. Na twee doses van het Pfizer-vaccin zou bovendien 96 procent van alle ziekenhuisopnames voorkomen worden.

Het vaccin van AstraZeneca voorkomt na twee doses 92 procent van alle opnames. Men loopt wel sneller de kans om ziekjes te worden, na de tweede dosis wordt 67 procent van de Nederlanders beschermd tegen ziekte door de deltavariant.

Het RIVM roept Nederlanders ertoe op om zich aan de basisregels te houden, om de opmars van de deltavariant te remmen. "Houd 1,5 meter afstand tot anderen, ook nu er weer meer kan. Houd je ook op vakantie aan de regels, ook als je gevaccineerd bent."