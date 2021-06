De coronacijfers blijven snel dalen, ook naar verwachting na de versoepelingen die zaterdag gepland staan, meldt het RIVM dinsdag bij de publicatie van de weekcijfers. Er werden de afgelopen week 36 procent minder positieve testen gemeld dan in de voorgaande week, terwijl er ruim een kwart minder ic-opnames werden gemeld en de totale hoeveelheid ziekenhuisopnames met 35 procent afnam. Het aandeel reizigers dat positief test, is opnieuw groter geworden.

Tussen 14 en 20 juni werden in totaal 160 ziekenhuisopnames geregistreerd, tegenover de 247 van één week eerder. 32 COVID-19-patiënten moesten worden opgenomen op de ic's, dat waren er in de voorgaande week nog 43.

Ook tijdens vorige weekrapportages meldde het RIVM al forse afnames. Zo daalde het aantal besmettingen vorige week naar 5.714, terwijl het in voorgaande weken om 8.981 en 14.397 positieve tests ging.

Ruim 8 procent van alle positieve testen is afgenomen bij reizigers. Dat aandeel was vorige week nog 'maar' 5,7 procent van alle positieve testen, terwijl het in voorgaande weken rond de 1 procent schommelde. In totaal werden 471 reizigers positief getest, zij kwamen voornamelijk terug uit Portugal (192) en Spanje (107).

Volgens het RIVM gaat het om veel jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. Zij kregen vorige week al de oproep om zich te laten testen bij terugkomst, ook als zij geen klachten hadden.

De sterfte als gevolg van COVID-19 neemt opnieuw af. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 17 coronagerelateerde sterfgevallen, in de voorgaande week waren dat er 21.

Percentage positieve testen daalt snel, evenals aantal besmettelijke personen

Steeds vaker krijgen mensen na een coronatest te horen dat ze het virus niet bij zich dragen. Afgelopen week was 4,3 procent van de tests bij de GGD positief. Dat was een week eerder nog 5,2 procent.

In Nederland zijn nu nog zo'n 26.000 personen besmettelijk voor anderen. Dat waren er een week geleden nog 41.684.

Zaterdag is het kabinet van plan om vrijwel alle overgebleven coronamaatregelen te schrappen. Zo vervalt de mondkapjesplicht grotendeels en gelden er geen beperkingen meer voor groepsgroottes en thuisbezoek. Het thuiswerkadvies wordt versoepeld en vrijwel alle evenementen zijn straks weer toegestaan.