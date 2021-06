Sinds de quarantaineplicht voor reizigers uit risicogebieden op 1 juni inging, zijn in het hele land zeventien boetes uitgedeeld voor het niet-naleven ervan. Tot maandag kreeg het ministerie van Volksgezondheid 3.219 quarantaineverklaringen binnen, meldt demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag.

De Jonge zei vrijdag tijdens de recentste coronapersconferentie al dat er "duizenden" telefoontjes zijn gepleegd en dat "een paar procent" zich niet aan de quarantaineplicht houdt.

De quarantaineplicht voor reizigers uit risicogebieden geldt nu drie weken, als vervanging van de vliegverboden. Aan die lijst werden vorige week nog eens vijf landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, toegevoegd vanwege de zorgwekkende deltavariant - voorheen de Indiase variant - van het coronavirus, die in die gebieden rondgaat.

Reizigers uit deze risicogebieden moeten een ingevulde quarantaineverklaring afgeven aan een luchtvaartmaatschappij of andere vervoerder. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ontvangt die verklaringen en belt steekproefsgewijs mensen op met de vraag of zij zich aan de quarantaineplicht houden.

Als het ministerie vermoedt dat iemand zich niet aan de quarantaineplicht houdt, wordt dat gemeld aan de gemeente. Handhavers zoals boa's gaan dan controleren of die persoon op het ingevulde quarantaineadres is. Doet hij of zij niet open, dan riskeert diegene een boete van 339 euro. Wie geen quarantaineverklaring heeft, kan een boete van 95 euro krijgen.

Vakantieperiode moet nog beginnen

Woordvoerders van veiligheidsregio's en gemeenten wijzen NU.nl er bij een rondgang echter op dat de vakantieperiode nog moet beginnen, wat verklaart waarom het aantal quarantainegevallen nog klein is. Verder is tot op heden gebleken dat het telefoongesprek vaak al volstaat, zeggen zij.

Zo is in Groningen en Drenthe per provincie pas één boete uitgedeeld omdat iemand niet opnam bij de telefooncontrole en niet thuis was bij de daaropvolgende controle aan de deur.

In Friesland en Utrecht werd er nog geen enkele boete voor het schenden van de quarantaineplicht uitgeschreven. Ook de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord (onder meer Alkmaar en Den Helder) en Gelderland-Zuid (Nijmegen) melden nul boetes in de regio.

De gemeente Almere heeft de verantwoordelijkheid voor de controle in Flevoland, maar is hiervoor de organisatie nog op orde aan het maken, aldus een woordvoerder. De gemeente heeft nog geen meldingen binnengekregen.

De gemeente Tilburg coördineert op haar beurt de handhaving in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daar zijn tot nu toe drie boetes uitgedeeld. Dat zijn er evenveel als in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.