Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 20 juni) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Sinds dit weekend publiceert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) alleen doordeweeks nog de ziekenhuiscijfers wegens het kleine aantal coronapatiënten. Daarom ontbreken deze cijfers in dit bericht.

Het RIVM meldt zondag 735 nieuwe positieve tests. Dat zijn er minder dan het gemiddelde over de laatste zeven dagen (910). Het is de vierde keer deze week dat het dagelijkse aantal onder de 1.000 blijft steken.

Het aantal positieve tests komt voor de achtste dag op rij onder de zogeheten signaalwaarde uit. Dat is het niveau waarop de alarmbellen zouden afgaan. De afname van het aantal nieuwe positieve tests maakt de weg vrij voor meer versoepelingen.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

RIVM meldt één nieuw sterfgeval

In het afgelopen etmaal ontving het RIVM één melding van een coronagerelateerd sterfgeval. Deze patiënt is niet per se in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tot nu toe zijn meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

Ruim dertien miljoen prikken gezet

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn ongeveer 13,4 miljoen prikken gezet. In het huidige vaccinatietempo krijgen iedere minuut gemiddeld 316 mensen een coronaprik. Dat zijn gemiddeld ruim 227.000 doses per dag.

Sinds vrijdag kunnen mensen die in 2001 en 2002 zijn geboren een afspraak voor een vaccinatie maken.