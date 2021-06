Nederland laat de coronaregels vanaf 26 juni voor een groot deel los. Toch staat ons land op de Europese coronakaart nog op 'rood'. Dat betekent dat mensen een hoog risico op besmetting lopen. De landen om ons heen zijn over het algemeen voorzichtiger als het gaat om versoepelen. Waar staan zij nu?

De EU houdt een kaart bij met kleurcodes waaraan het gevaar van het coronavirus voor iedere Europese regio af te lezen valt. Dit betekenen de kleuren:

Groen: een laag risico op besmetting.

Oranje: een matig risico op besmetting.

Rood: een hoog risico op besmetting.

Donkerrood: een zeer hoog risico op besmetting.

België

Oranje

Het aantal positieve tests in België zakte vorige week voor het eerst sinds lange tijd tot onder de duizend per dag. Ook het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt, blijft al geruime tijd dalen.

België ging op 9 juni weer wat verder van het slot. De horeca mag weer binnen gasten ontvangen, net als buiten tot 23.30 uur 's avonds. Bioscopen, casino's en binnenspeeltuinen gaan weer open. Knuffelen mag met meer mensen dan alleen een enkele directe naaste.

Het verplichte thuiswerken wordt vanaf 1 juli afgeschaft. Het dragen van mondkapjes en het afstand houden van elkaar blijven waarschijnlijk nog tot 1 september van kracht in België.

Vanaf 13 augustus mogen festivals, als de coronacijfers het toelaten, vijfduizend tot mogelijk tienduizend deelnemers toelaten. Maar wel op voorwaarde dat zij bij de toegangspoort een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen overleggen.

Duitsland

Groen

Het aantal coronapatiënten op Duitse intensivecareafdelingen lag zaterdag voor het eerst in acht maanden weer onder de duizend. Op het hoogtepunt van de derde golf in april waren dat er meer dan vijfduizend. Ruim de helft van de Duitse bevolking heeft inmiddels een eerste prik gehad en ruim 30 procent ook een tweede.

Vanwege de afname van het aantal besmettingen heeft Duitsland diverse coronabeperkingen beëindigd. Gezondheidsautoriteiten waarschuwen vanwege de deltavariant, voorheen de Indiase variant, van het virus tegen te snelle versoepelingen. Duitsland denkt dat de deltavariant uiterlijk in de herfst dominant zal zijn.

Thuiswerken is vanaf juli niet meer verplicht in Duitsland. De autoriteiten kijken nog wel of er speciale regels moeten komen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondkapjes op kantoor.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn wil de mondkapjesplicht stapsgewijs afschaffen. In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn mondkapjes vanaf maandag al niet meer verplicht buiten.

Bezoekers van een park in Berlijn kunnen een gratis sneltest doen. Bezoekers van een park in Berlijn kunnen een gratis sneltest doen. Foto: AFP

Frankrijk

Oranje

Ook Frankrijk is bezig met versoepelingen. Het land schrapte donderdag de mondkapjesplicht in de buitenlucht. Vanaf zondag wordt de avondklok afgeschaft, die gold sinds 30 oktober.

Volgens de Franse premier Jean Castex verbetert de situatie sneller dan verwacht. Vanaf donderdag zijn mondkapjes buiten op de meeste plaatsen niet meer verplicht. Er gelden nog wel uitzonderingen op drukke locaties.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei donderdag dat vanaf juli ook de discotheken weer open kunnen, maar wel onder strenge voorwaarden. De Franse horeca heropende in juni bijna volledig, onder een aantal voorwaarden zoals een maximum aantal bezoekers.

De Franse autoriteiten zagen de afgelopen twee maanden steeds minder nieuwe coronagevallen. De overheid hoopt dat tegen het eind van de zomer ongeveer 35 miljoen mensen volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat zou neerkomen op ruim de helft van de Franse bevolking.

Verenigd Koninkrijk

Het land zit niet in de EU en staat dus niet op de kleurenkaart

De situatie aan de andere kant van het Kanaal ziet er heel anders uit. Het Verenigd Koninkrijk zag zich afgelopen week juist genoodzaakt de coronamaatregelen in Engeland met een maand te verlengen. Daar grijpt de uit India afkomstige deltavariant van het coronavirus om zich heen en worden steeds meer nieuwe besmettingen gemeld. In 99 procent van alle gevallen gaat het om de deltavariant.

Het VK meldde donderdag ruim elfduizend nieuwe besmettingen, het grootste aantal sinds februari.

De Britse regering zag zich eerder deze maand al genoodzaakt het opheffen van de lockdown met vier weken uit te stellen. Premier Boris Johnson wil die extra tijd gebruiken om miljoenen mensen een tweede dosis van een coronavaccin te geven, zodat ze beter zijn beschermd.

Een vrouw loopt langs de COVID Memorial Wall in London. Een vrouw loopt langs de COVID Memorial Wall in London. Foto: EPA

Italië

Grotendeels groen

In Italië zijn veel coronamaatregelen geschrapt. De regering overweegt nu ook een einde te maken aan de mondkapjesplicht in de buitenlucht.

Het land hief zaterdag de inreisbeperkingen op voor EU-reizigers die met een speciale coronapas kunnen laten zien dat ze volledig zijn ingeënt tegen COVID-19, negatief zijn getest op het virus of recentelijk zijn hersteld na een besmetting. Nu moet deze groep nog een negatieve coronatest overleggen.

De door gezondheidsminister Roberto Speranza aangekondigde versoepeling geldt ook voor mensen die inreizen vanuit de Verenigde Staten, Canada of Japan. Zij moeten eveneens kunnen aantonen dat ze geen risico vormen.

In tegenstelling tot deze landen krijgen Britse reizigers vanaf zaterdag juist te maken met strengere regels. Zij moeten bij aankomst in Italië vijf dagen in quarantaine en zich laten testen.

Spanje

Deels oranje, deels rood en een beetje groen

Spanje heft de mondkapjesplicht voor de buitenlucht op vanaf 26 juni. Minister-president Pedro Sánchez heeft bekendgemaakt dat de plicht vanaf volgende week zaterdag niet meer nodig is.

In Spanje golden lange tijd strenge maatregelen om het coronavirus te beteugelen, zoals de mondkapjesplicht in de buitenlucht. Doordat steeds meer mensen zijn ingeënt tegen COVID-19, neemt het aantal besmettingen af en kunnen maatregelen worden versoepeld. Spanje heropende eerder al de horeca en mensen mogen ook weer beperkt naar evenementen, zoals voetbalwedstrijden.

Met het oog op het aankomende vakantieseizoen lijkt het afschaffen van de mondkapjesplicht een mooie opsteker voor mensen die naar Spanje willen. Eerder werd een verplichte negatieve uitslag van een PCR-test voor Spanje ook al afgeschaft. Er is nog wel een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs nodig.

Agenten controleren het verkeer op toegangswegen richting de Portugese hoofdstad Lissabon. Agenten controleren het verkeer op toegangswegen richting de Portugese hoofdstad Lissabon. Foto: EPA

Portugal

Oranje

De Portugese hoofdstad Lissabon ging vrijdagmiddag op slot vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. De autoriteiten denken dat de snelle stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de deltavariant van het virus.

De regering van Portugal wil door Lissabon af te grendelen van de buitenwereld voorkomen dat de coronasituatie ook in andere delen van het land verslechtert. Portugezen die buiten het hoofdstedelijk gebied wonen, moeten de komende dagen wegblijven. Die beperking geldt niet voor vakantiegangers die naar Lissabon gaan om hun vlucht te halen.

Portugese ziekenhuizen konden eerder dit jaar de toestroom van coronapatiënten niet meer aan. Andere EU-landen schoten toen te hulp. Gezondheidsinstituut INSA waarschuwde vrijdag dat de druk op de zorg inmiddels weer groeit, vooral in Lissabon. INSA stelde ook dat de deltavariant binnen enkele weken dominant kan worden in Portugal.