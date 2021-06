Politie en hulpdiensten zullen komende tijd een stuk minder dan gebruikelijk inzetbaar zijn bij evenementen, zegt demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag namens het Veiligheidsberaad. Organisatoren zullen hierdoor mogelijk zelf veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

De beperkte inzetbaarheid komt omdat veel medewerkers van politie en hulpdiensten sinds de uitbraak van COVID-19 veel en vaak meer dan gebruikelijk zijn ingezet. "Er komt een grens aan hun inzetbaarheid", aldus Grapperhaus.

"Minister, regioburgemeesters, politie en OM constateren dat politie en hulpdiensten tijdens de coronacrisis fors extra inzet hebben moeten plegen. Dag en nacht zijn de politie, boa's en de hulpdiensten in touw geweest voor de veiligheid op straat. Dat kon ook dankzij de niet aflatende inzet van al deze vrouwen en mannen in uniform", valt te lezen in de verklaringen. Volgens Grapperhaus hebben de hulpdiensten tijd nodig om te herstellen. "Ze moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen besteden aan training en opleiding."

In de verklaring staat een waarschuwing: "Nu de samenleving heropent hebben wij de verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Dat betekent dat burgemeesters, OM en politie scherpe afwegingen zullen maken als het gaat om hun inzet bij evenementen. Organisatoren zullen meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen."

Demissionair minister-president Mark Rutte maakte vrijdag bekend dat vanaf 26 juni en bij vergunningplicht op 30 juni weer evenementen georganiseerd mogen worden.