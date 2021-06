Het demissionaire kabinet maakte vrijdagavond bekend dat vanaf zaterdag 26 juni bijna alle coronamaatregelen kunnen worden losgelaten. Dit zijn de antwoorden op vragen die jullie stelden op ons reactieplatform NUjij.

Omdat er veel vragen binnenkwamen over waar de mondkapjesplicht nog geldt, alvast een vuistregel: Mondkapjes moeten gedragen blijven worden op openbare plekken waar de 1,5 meter niet te handhaven is. Demissionair premier Mark Rutte sprak specifiek over het openbaar vervoer, het voortgezet onderwijs en vliegvelden.

Waarom wordt er gewacht tot 26 juni en worden de versoepelingen niet per direct doorgevoerd?

Aangezien er nog wel een paar voorwaarden bestaan voor het loslaten van de maatregelen, moeten bijvoorbeeld cafés, restaurants, winkels, bioscopen en alle andere ondernemingen de tijd krijgen om hun locatie gereed te maken.

Zo moeten cafés en restaurants hun binnenruimte zo inrichten dat tafels 1,5 meter uit elkaar staan en moeten bedrijven hun personeel instrueren hoe de toegangstesten gebruikt worden en wat het algehele beleid wordt.

Waarom wordt niet gewacht tot iedereen volledig gevaccineerd is?

Zolang mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn, blijven er risico's bestaan, aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens de persconferentie.

Met één dosis van vaccins die twee prikken vereisen, ben je echter al een stuk beter beschermd, wat terug te zien is in de dalende besmettings- en ziekenhuiscijfers. Daarom vinden het kabinet en het OMT het verantwoord om de versoepelingen naar voren te halen.

Moeten mensen voor aanvang van een binnenactiviteit, zoals een bridge-avond, nog steeds een mondkapje op hebben zodra zij de zaal betreden?

Binnenactiviteiten mogen gewoon plaatsvinden, zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Indien dat niet kan, is een coronatoegangsbewijs een alternatief. Een mondkapje is in ieder geval niet verplicht.

Hoe zit het met contactberoepen? Die kunnen ook geen 1,5 meter handhaven.

Dat kan inderdaad niet en daarom zijn zij vrijgesteld van de anderhalvemetermaatregel. Wel zijn van tevoren een checkgesprek en registratie verplicht.

44 Rutte: 'Geen mondkapjesplicht meer voor contactberoepen'

Hoe zit het met mondkapjes in voor bezoekers van winkels en supermarkten? En in ziekenhuizen?

Bedrijven en ondernemingen mogen zelf bepalen of ze mensen vragen een mondkapje te dragen. Dat geldt voor werknemers én bezoekers. Het is zeker niet verplicht om wel of niet te doen. De verwachting is dat het overgrote deel van de bedrijven en ondernemingen het waarschijnlijk niet zal vragen, maar dat is aan hen zelf.

Ook ziekenhuizen mogen bezoekers vragen om een mondkapje te dragen. Omdat in ziekenhuizen veel kwetsbare mensen aanwezig zijn, is dat wel waarschijnlijker, maar dat hangt van het betreffende ziekenhuis af.

Hoe zit het met vaccineren? Op het moment dat je geprikt wordt, zit je uiteraard op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar. Maar het prikken duurt nog geen minuut. Dus is een mondkapje op dat moment wel verplicht, of niet?

Dat zullen de GGD-priklocaties zelf blijven communiceren. Als zij vragen om tijdens je vaccinatie een mondkapje op te doen, is dat wel verplicht.

Heb begrepen dat na 26 juni mondkapjes nog steeds verplicht zijn in het openbaar vervoer, wat zijn daar de plannen mee op iets langere termijn?

Het kabinet hoopt op 13 augustus de beslissing te kunnen nemen om de laatste basisregels los te laten. Tegen die tijd zal er ook een besluit genomen zijn over het schrappen van de mondkapjes in het openbaar vervoer, al kan dat ook eerder gebeuren.