Nederland neemt vanaf zaterdag 26 juni afscheid van bijna alle coronamaatregelen. Alleen waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, gelden vanaf die datum nog voorwaarden. Dat maakte het demissionair kabinet vrijdagavond bekend op een persconferentie.

Door de dalende besmettings- en ziekenhuiscijfers en de goede voortgang van het vaccinatietraject, heeft het kabinet besloten om stap vier van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten.

Alleen op plekken waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, zoals in het openbaar vervoer, het voortgezet onderwijs of bij evenementen of festivals, blijft de mondkapjesplicht gelden of is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk.

Op publieke locaties, zoals de horeca, is alles weer toegestaan met reguliere openingstijden, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen en tafels en stoelen - bijvoorbeeld in een restaurant - ver genoeg uit elkaar staan. Tevens blijven de registratie en het checkgesprek verplicht.

Daar staat tegenover dat TV-schermen in cafés en op terrassen weer toegestaan worden. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen. Nederland zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Werknemers weer helft van hun tijd op kantoor

Naast thuiswerken mogen werknemers de helft van hun tijd op kantoor komen. Het kabinet roept mensen daarbij op zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Op kantoor blijft de anderhalvemeterregel van kracht, dus ook in de kantine en in de lift.

Er geldt vanaf 26 juni geen maximaal aantal bezoekers thuis meer. Ook voor groepsvorming buiten, zoals in het park of op straat, vervallen de regels. Tenslotte komt ook het verbod op de verkoop van alcohol na 22.00 uur te vervallen, net als het verbod op het nuttigen daarvan na 22.00 uur in de openbare ruimte.

Het kabinet benadrukt dat naast de 1,5 meter ook de andere basisregels, zoals handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en laten testen bij klachten, nog wel gelden. Mogelijk kan op 13 augustus bekeken worden op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan, waarbij ook de basisregels worden losgelaten, gezet kan worden.