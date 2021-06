Het Outbreak Management Team (OMT) zou het kabinet adviseren om de anderhalvemeterregel tot minstens half augustus te behouden. Dat meldt RTL Nieuws donderdagavond. Mondkapjes zijn wat de experts betreft vanaf 26 juni niet meer nodig, behalve op het vliegveld en in het openbaar vervoer.

Het kabinet praat vrijdag over deze adviezen en andere mogelijke versoepelingen, waarna 's avonds om 19.00 uur een persconferentie volgt. Het kabinet neemt de suggesties van het OMT vaak over, maar zeker niet altijd.

Half augustus zou op zich een logisch moment zijn om de 1,5 metermaatregel te schrappen, omdat elke Nederlander die dat wil dan volledig ingeënt zou moeten zijn.

Verder vindt het OMT dat er binnenkort ook wat minder thuisgewerkt hoeft te worden, meldt RTL Nieuws. Bedrijven zouden vanaf 26 juni maximaal de helft van hun medewerkers naar de werkvloer kunnen laten komen, zolang die daar 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.

Het RIVM was donderdagavond niet bereikbaar om het bericht van het nieuwsprogramma te bevestigen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei bij een persconferentie in mei te hopen dat de anderhalvemeterregel in het najaar los kan worden gelaten. Het stoppen daarmee is de laatste stap in het plan van het kabinet om de samenleving opnieuw te openen.