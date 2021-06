Het aantal operatiekamers dat in Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar is voor niet-coronazorg is opnieuw gestegen. Vanwege de aanhoudende daling in het aantal COVID-19-patiënten kan de reguliere zorg in de ziekenhuizen weer worden opgeschaald.

Afgelopen maandag was 83 procent van de normaal beschikbare operatiekamers in gebruik. Een week eerder was dat nog 79 procent. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Negen ziekenhuizen geven aan dat ze de kritieke planbare zorg slechts deels volgens de planning kunnen leveren. Vorige week waren dat er nog vijftien. Kritieke planbare zorg moet binnen zes weken plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

14 procent van de ziekenhuizen meldt de planbare zorg volledig te kunnen leveren. Het aantal ziekenhuizen dat die zorg slechts voor een deel kan leveren, is 77 procent. De resterende 9 procent kan geen planbare zorg leveren. Acute en semiacute zorg is overal beschikbaar.