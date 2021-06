Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag de reisadviezen voor zeven landen en de Zuid-Egeïsche Eilanden versoepeld. Onder meer de Griekse eilanden Kos en Rhodos behoren tot deze eilandengroep.

Vakanties naar Cyprus, Kroatië (met uitzondering van de regio Sjeverna Hrvatska), Liechtenstein, Zwitserland en de genoemde Griekse eilanden zijn per direct weer mogelijk. Voor die Europese bestemmingen wordt code oranje (alleen reizen als het moet) afgezwakt naar code geel (reizen zijn mogelijk, let op risico's).

Als kleurcode geel geldt, hoeven reizigers bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine en hoeven zij bij aankomst geen negatieve testuitslag voor te leggen.

De reisadviezen voor IJsland, Polen en Roemenië zijn ook versoepeld. Voor die landen geldt nu code groen. Dat houdt in dat er geen bekende veiligheidsrisico's zijn. De landen hebben de uitbraak van COVID-19 volgens het RIVM onder controle.

In de betreffende landen kunnen nog wel inreisbeperkingen gelden. Ook waarschuwt het ministerie dat de situatie in een land snel kan veranderen. Zo zijn de Zuid-Egeïsche Eilanden eind vorige maand van geel naar oranje gegaan. "Inmiddels is de situatie op de Zuid-Egeïsche Eilanden verbeterd, waardoor vakantiereizen weer mogelijk zijn", aldus het ministerie.