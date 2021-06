Het demissionaire kabinet is van plan op zaterdag 26 juni bij de volgende versoepelingsronde ook een einde te maken aan de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken. Dat melden bronnen in Den Haag. Aanstaande vrijdag zou de knoop worden doorgehakt. Die avond is er ook een persconferentie.

De mondkapjes en het thuiswerken zouden in mindere mate noodzakelijk zijn, omdat de coronacijfers al enkele weken de goede kant opgaan. Dinsdag maakte het RIVM de nieuwste weekcijfers bekend. Die waren flink gedaald ten opzichte van de voorgaande week.

Volgens de NOS blijft de anderhalvemeterregel van kracht en wordt de maatregel leidend. Dat wil zeggen: als ergens geen afstand gehouden kan worden, dan moeten mensen thuiswerken of alsnog mondkapjes dragen. Zo moet waarschijnlijk in het openbaar vervoer langer een mondkapje gedragen worden, terwijl het kabinet nog op een OMT-advies wacht of in supermarkten de mondkapjes noodzakelijk blijven.

Als op kantoor geen afstand gehouden kan worden, blijft het dringende advies om thuis te werken.

Kabinet beslist vrijdag over grote versoepelingsronde

"We wegen alle maatregelen opnieuw. Welke maatregelen zijn nog nodig, welke kunnen eraf?", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag. "Ik denk dat we van een flink aantal maatregelen afscheid kunnen nemen, maar een deel zal nog nodig zijn."

Een mogelijke verruiming van de capaciteit voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden ligt ook vrijdag op tafel. De horeca zou ook langer mogen openblijven en thuis zouden Nederlanders meer bezoek mogen ontvangen.

De precieze versoepelingen worden vrijdag na een nieuw OMT-advies bekendgemaakt op een persconferentie.