Wetenschappers van het Amerikaanse overheidsorgaan National Institutes of Health (NIH) concluderen na onderzoek dat het coronavirus al in december 2019 rondwaarde in de Verenigde Staten. Ze trekken de conclusie na een analyse van 24.000 bloedmonsters.

Het NIH bevestigt hiermee eerdere bevindingen van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dit instituut vermoedde dat het coronavirus zich al voor de bevestiging van de eerste besmettingen in januari 2020 in de Verenigde Staten zou bevinden.

Volgens de onderzoekers bieden de onderzoeksresultaten de wetenschap de mogelijkheid om beter onderzoek te doen naar de verspreiding van het coronavirus. In de Verenigde Staten zijn tot nu toe ruim 600.000 personen overleden aan COVID-19. Op 11 juni werd de grens van twee miljoen besmettingen gepasseerd.

In de Verenigde Staten heerst onder politici en wetenschappers verdeeldheid over de herkomst van het coronavirus. De Amerikaanse president Joe Biden gaf daarom de Amerikaanse inlichtingendiensten eind mei de opdracht om binnen drie maanden een rapport over de herkomst van het virus te leveren.