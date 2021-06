Reizigers zijn een steeds groter aandeel van de totale hoeveelheid positieve testen die wekelijks in Nederland wordt afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In voorgaande weken ging het om zo'n 1,6 procent van alle vastgestelde besmettingen, deze week is de groep al goed voor 5,7 procent van alle positieve testen.

Er werden vorige week in totaal 8.981 positieve testen afgenomen in Nederland. Bij 514 Nederlanders was er sprake van een recente reishistorie.

Vermoedelijk gaat het om vakantieverkeer: de grootste groepen keerden terug uit Spanje (191 Nederlanders) en Portugal (134). In vorige weken werden de meeste reizigers positief getest na een bezoek aan België en Duitsland. Toen betrof het nog 'maar' enkele tientallen.

Omdat steeds meer reizigers die op vakantie geweest zijn in Spanje of Portugal positief testten, doet het RIVM een oproep aan hen om zich na aankomst te laten testen op het coronavirus. De oproep geldt in het bijzonder voor jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. "Laat je ook testen zonder klachten", aldus het instituut.

Als momenteel naar een Spaans eiland of Portugal wordt gereisd, hoeven de reizigers zich niet te laten testen voor of na terugkomst. Voor het Spaanse vasteland geldt nog wel een test- en quarantaineplicht.

Aantal positief geteste reizigers van vorige week kan nog groter zijn

Het aandeel van het aantal positief geteste reizigers van deze week kan nog groter worden. Van 'slechts' 6.665 personen is vastgesteld dat zij in Nederland besmet zijn geraakt. Dat betekent dat van 1.802 personen nog niet bekend is of zij recentelijk in het buitenland zijn geweest.

Tussen 3 en 9 mei werden voor het laatst zoveel reizigers positief getest. Toen ging het om 552 reizigers. Echter werden in die week in totaal ruim 47.000 positieve testen afgenomen, waardoor de groep 'slechts' 1,2 procent van alle besmettingen vertegenwoordigde.

Op 15 mei besloot het kabinet het algehele negatieve reisadvies te versoepelen. Sindsdien wordt per land bekeken of een (vakantie-)reis verantwoord is of niet. In recente weken werden reisadviezen naar steeds meer landen versoepeld, waardoor vakanties weer mogelijk zijn. Vermoedelijk neemt daardoor het percentage positief geteste reizigers toe.