Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 38 procent minder positieve coronatests gemeld dan in de voorgaande week. In totaal werden minder dan negenduizend positieve tests geregistreerd. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 44 procent, terwijl ook 19 procent minder ic-opnames werden gemeld. Ook werden fors minder coronagerelateerde sterfgevallen vastgesteld.

In de vorige weekrapportage noteerde het instituut 14.397 besmettingen, een daling van 30 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Hoewel de coronacijfers al meerdere weken dalen, meldde het RIVM vorige week dat "de dalende lijn" écht was ingezet.

Tussen 7 en 13 juni werden ruim 230 ziekenhuisopnames gerapporteerd. Dat waren er in de voorgaande week nog 414. Het aantal ic-opnames daalde van 53 naar 43. De ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft, zijn op het moment van rapporteren nog niet compleet.

Steeds vaker krijgen mensen na een coronatest te horen dat ze het virus niet bij zich dragen. Afgelopen week was 5,3 procent van de tests bij de GGD positief. Dat was een week eerder nog 7,2 procent.

De sterfte als gevolg van COVID-19 neemt ook af. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 21 coronagerelateerde sterfgevallen, in de voorgaande week waren dat er 63.

Reproductiegetal nog steeds onder de 1

Het reproductiegetal, dat is gebaseerd op het aantal positieve coronatests, ziekenhuis- en ic-opnames, ligt opnieuw onder de 1. De R-waarde daalde van 0,9 naar 0,78. Dat wil zeggen dat een groep van 100 besmette mensen gemiddeld 78 andere personen besmetten en het virus terrein verliest.

Doordat de coronacijfers de goede kant opgaan, ziet het kabinet kans om sneller te versoepelen. Horecagelegenheden zouden aanvankelijk per 30 juni langer mogen openblijven en meer gasten mogen ontvangen, maar dat wordt waarschijnlijk vervroegd naar 26 juni. Ook wordt het advies voor thuisbezoek verder versoepeld en mogen bioscopen en theaters dan meer gasten ontvangen.