Er worden steeds meer huisdieren online aangeboden. Meerdere baasjes die nu van hun huisdier af willen, zouden zich in de coronaperiode hebben verkeken op de verantwoordelijkheid waar ze voor kozen, vertelt Stichting Verhuisdieren aan NU.nl.

Wat is Stichting Verhuisdieren? Het platform Verhuisdieren verbindt baasjes die een nieuw thuis zoeken voor hun huisdier met mensen die een dier zoeken. Vorige maand werd een recordaantal matches gemaakt; 1.100. Voor de coronapandemie waren dat er 450.

Vooral (jonge) honden zouden er de dupe van kunnen worden. "Katten zijn iets autonomer en makkelijker. Wij vermoeden dat baasjes zich niet hebben verdiept in wat een hond precies inhoudt, of in hun voeding. Daar kan in de coronaperiode te makkelijk over zijn gedacht", aldus woordvoerder Femke Pasquino-de Harde.

In maanden waarin Nederlanders door coronamaatregelen veel tijd thuis spendeerden werd tijdgebrek vrijwel niet als reden genoemd om een huisdier aan te bieden. "Het hebben van een huisdier werd juist ontzettend populair", aldus Pasquino-de Harde.

Nu ziet de stichting weer vaker tijdgebrek als reden opduiken. Het aanbod van huisdieren stijgt nog steeds, terwijl de vraag vermoedelijk gaat afnemen omdat Nederlanders zich richten op hun vakantieperiode.

Platform weigert het handelen in 'coronapuppy's'

Als een eigenaar een te grote som geld vraagt voor een dier, weigert het platform de advertentie. "We hebben nu al een aantal mensen geweigerd die - bijvoorbeeld via een fokker - een dure puppy hebben gekocht en deze nu weer proberen door te verkopen via ons. Maar wij hanteren een maximale adoptievergoeding en treden op tegen puppyhandel", vertelt Pasquino-de Harde.

Iedere dag gaat het om ten minste één afgewezen advertentie. "Het is niet te hopen dat zij hun dieren gaan verhandelen via bijvoorbeeld Marktplaats. Via ons kan écht een goede plek gevonden worden voor een dier. Via Marktplaats kan opnieuw een impulsieve aankoop gedaan worden."

Vraag neemt vermoedelijk na vakantieperiode weer toe

De Dierenbescherming meldt in gesprek met NU.nl dat minder dieren worden geadopteerd, maar dat er momenteel ook geen bovengemiddelde hoeveelheid dieren wordt teruggebracht. De vraag naar huisdieren zal na de vakantieperiode weer aantrekken, verwacht een woordvoerder.

Bij de Dierenbescherming zijn 28 dierenasiels aangesloten. Tijdens de coronaperiode werd het adoptiebeleid aangescherpt en de regels worden voorlopig niet afgezwakt, vervolgt de woordvoerder. "De dieren hebben heel wat meegemaakt, we willen niet dat het volgende baasje niet goed genoeg is. Er komt wat bij kijken, en niet voor even."