Burgemeesters van het Veiligheidsberaad zien geen problemen met kleine tv-schermen op terrassen, omdat mensen daar toch wel naar het EK voetbal gaan kijken op hun eigen apparatuur. "Want je mag op het terras zijn. Daarvan hebben we er genoeg in Middelburg", zei burgemeester Harald Bergmann van Middelburg maandag voorafgaand aan het beraad.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie liet alvast weten dat rond de eerstvolgende wedstrijd van Oranje (donderdag) nog geen EK-schermen worden toegestaan. "Vooralsnog mogen de schermen maandag ook niet." Vrijdag bespreekt het kabinet het onderwerp opnieuw.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die samen het beraad vormen, zijn tegen grote schermen, omdat die lastiger zijn te controleren. De schermen trekken volgens hen grote groepen aan, en dan gaan Oranjefans al snel te dicht op elkaar staan. "Dan houden mensen zich niet aan de 1,5 meter. Een scherm in de openbare ruimte is nu lastig veilig te organiseren", aldus voorzitter Hubert Bruls van het beraad.

Televisies en andere schermen in voor- en achtertuinen, waarop meerdere buren samen een wedstrijd bekijken, staan de burgemeesters doorgaans toe. Alleen bij excessen grijpen zij in. "Als mensen bijvoorbeeld een straat gaan afsluiten, dan grijpen wij in, omdat je geen illegaal feest mag organiseren", legt Bruls uit.

Veel burgemeesters willen "zodra het kan afscheid nemen van alle maatregelen", zoals burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht het omschrijft. "Als er geen medische reden meer is, moet je snel alle maatregelen loslaten. Het zou mooi zijn als het kabinet de regels eerder kan afschaffen", zegt Bruls.

Volgens hem neemt de druk op de buitenruimte de laatste tijd enorm toe. "Je merkt aan alles dat wij naar het eind van de crisis gaan. Wij moeten nog even twee weken doorbijten. Het komt goed", aldus de burgemeester van Nijmegen.