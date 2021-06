Meerdere prik- en testlocaties van de GGD gaan woensdag en donderdag maatregelen treffen vanwege de hitte, verwacht koepelorganisatie GGD GHOR. Maar welke specifieke maatregelen getroffen gaan worden, verschilt per regio en locatie, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het kwik kan woensdag en donderdag stijgen tot boven de dertig graden. Dan kan het ook op de vaccinatielocaties flink warm worden.

"We prikken deze week 1,4 miljoen mensen, dus zeker op de grote XL-locaties verwachten we grote drukte", aldus de woordvoerder. "Het is zeker van belang om het vaccineren zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, ook al loopt de buitentemperatuur zo hoog op."

De koepelorganisatie heeft daarom een landelijk protocol ontwikkeld met maatregelen die regionaal kunnen worden uitgevoerd. "Dan kan je denken aan een tropenrooster, extra watertanks of een koelinstallatie." Die worden niet alleen toegepast op vaccinatielocaties, maar ook op plekken waar coronatests worden afgenomen.

De GGD Drenthe kondigde maandag al zo'n tropenrooster aan: twee vaccinatielocaties in Emmen en Meppel zijn alleen in de ochtend open, evenals de testlocaties in Meppel en Hoogeveen.

Extra watertanks, maar flesje water mag ook mee

Welke maatregelen op welke locaties getroffen gaan worden, is erg afhankelijk van de locatie. "Vanwege de grote diversiteit aan locaties is het niet mogelijk om voor elke locatie specifiek de meest geschikte maatregelen te beschrijven. Dat wordt echt in de regio zelf bepaald", zegt de woordvoerder.

Het soort gebouw waarin wordt geprikt - in Nederland worden prikken gezet in onder meer sporthallen, grote priktenten en evenementenhallen- speelt daarin een grote rol.

Deze gebouwen worden zo goed mogelijk gekoeld. "Bij de vaccinatielocaties zijn mensen ongeveer twintig tot dertig minuten binnen, dus de binnentemperatuur moet goed zijn. Je wil voorkomen dat iemand in de overgang van buiten naar binnen en andersom met een te grote temperatuurwisseling te maken krijgt."

Op locaties waar dat mogelijk is, gaan de GGD's extra watertanks plaatsen. Het kan overigens geen kwaad om een flesje water mee te nemen naar de vaccinatielocatie. "En houd de website van de lokale GGD in de gaten voor de maatregelen."