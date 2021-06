Het ministerie van Volksgezondheid komt over enkele weken met een landelijke dag waarop prikbussen de wijk ingaan om mensen te vaccineren tegen COVID-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van het demissionaire kabinet van 85 procent te halen. Dat vertelt een woordvoerder van het ministerie in gesprek met NU.nl.

Op dit moment heeft 84 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder een prik gehad of wil deze gaan halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zestigplussers (98 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (71 procent).

Naast een hoge vaccinatiegraad is vooral de spreiding van het aantal prikken belangrijk, aldus het ministerie. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten.

Hiermee wil het ministerie voorkomen dat het tot lokale uitbraken komt. In het ergste geval kunnen die uitbraken leiden tot mutaties, zoals onlangs gebeurde met de Indiase variant (ook bekend als de deltavariant) in de Engelse stad Manchester. Dergelijke mutaties kunnen in potentie ook weer gevaarlijk zijn voor reeds ingeënte mensen, al lijken de vaccins vooralsnog goed te werken tegen de varianten die momenteel bekend zijn.

Eerste prikbussen rijden al

De GGD gaat straks met de bussen de buurt in om voorlichting te geven aan wijkbewoners over het coronavaccin. Mensen die dat willen, kunnen direct geprikt worden. Zij hoeven dan geen afspraak te maken.

De GGD heeft goede ervaring met een dergelijke lokale aanpak. Zo ging de gezondheidsdienst in het verleden ook de wijk in voor antirookcampagnes en onlangs nog met mobiele testlocaties, waarbij mensen een coronatest konden doen.

Het Friese Harlingen had vorige maand al de primeur met de prikbus. Inmiddels rijden de bussen ook op andere plekken in de provincie. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht heeft de bus zijn intrede gedaan. Zo werden onder anderen dak- en thuislozen geprikt.

Hoeveel prikbussen er komen en waar de voertuigen precies naartoe gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover is het ministerie nog in overleg met de GGD's, veiligheidsregio's en gemeenten. Ook moet bepaald worden met welk vaccin geprikt zal worden. Het Janssen-vaccin zou volgens de woordvoerder een logische keuze kunnen zijn, omdat één prik van dat vaccin volstaat.