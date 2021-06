De versoepelingen in het Verenigd Koninkrijk die op 21 juni gepland stonden, worden waarschijnlijk met vier weken uitgesteld, vanwege de verspreiding van de Indiase variant (deltavariant) van het conavirus. Dat meldt BBC News maandag op basis van bronnen binnen de Britse regering.

Hoe noemen we de zorgwekkende varianten van het coronavirus? De WHO noemt zorgwekkende varianten sinds 1 juni anders

De Britse variant wordt de alfavariant

De Zuid-Afrikaanse variant wordt de bètavariant

De Braziliaanse variant wordt de gammavariant

De Indiase variant wordt de deltavariant

Hoewel het vaccineren goed verloopt - bijna de helft van de Britse volwassenen is al volledig tegen COVID-19 gevaccineerd - zijn er zorgen over de opmars van de Indiase variant. Die wordt inmiddels bij meer dan 90 procent van de nieuwe gevallen vastgesteld.

De zogeheten deltavariant zorgde op enkele plekken in het Verenigd Koninkrijk voor een heropleving van het aantal nieuwe besmettingen, met name onder mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe goed vaccinaties werken bij de deltavariant, die een stuk besmettelijker is dan de 'klassieke' coronavariant.

Premier Boris Johnson geeft maandagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie, waarin hij volgens BBC News het uitstel van de versoepelingen zal aankondigen.

De Britse regering wilde per 21 juni de toegestane capaciteit voor pubs, bioscopen en sportactiviteiten verhogen en de nachtclubs opengooien. Ook evenementen en bruiloften zouden niet langer een maximum aantal gasten hebben.

Wetenschappers riepen echter al op de voorgenomen versoepelingen uit te stellen, zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar de Indiase variant en het verband tussen vaccinaties en de ziekenhuis- en besmettingscijfers.