Agenten hebben sinds de avondklok op 28 april werd beëindigd relatief weinig coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van de korpsleiding van de politie die door NU.nl zijn opgevraagd.

In de laatste weken waarin de maatregel actief was, werden wekelijks zo'n zesduizend boetes uitgedeeld. Het merendeel werd toentertijd uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

Tussen 26 april en 2 mei daalde de hoeveelheid uitgedeelde coronaboetes al tot 2.219 omdat de maatregel in die week werd beëindigd. In de anderhalve maand daarna ging het om in totaal 659 boetes. In drie weken werden er minder dan honderd boetes uitgeschreven.

Coronaboetes per week sinds einde avondklok

Politie geeft sinds einde lockdown eerst waarschuwing, dan boete

De politie handhaaft nu alleen nog de regels omtrent de groepsvorming, het houden van afstand tot elkaar, de mondkapjesplicht en het alcoholverbod na 22.00 uur. De meeste boetes worden momenteel uitgeschreven voor groepsvorming, zoals het houden van kleine en grote feesten in openbare ruimtes. Vorige week ging het daarbij zelfs om 59 van de in totaal 92 boetes.

Naar verwachting blijft de politie weinig boetes uitdelen. Sinds de lockdown op 5 juni werd beëindigd, spreken agenten de overtreder eerst aan, waarna een waarschuwing volgt. Als oproepen van agenten worden genegeerd, kan alsnog een boete volgen.