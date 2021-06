Meerdere Indiase regio's hebben maandag diverse coronamaatregelen versoepeld nu het aantal besmettingen is afgenomen tot het laagste niveau in ruim twee maanden. Onder meer in de hoofdstad New Delhi mogen alle winkels en winkelcentra weer open.

Cafés, sportscholen, bioscopen en parken in New Delhi blijven nog wel gesloten. Verder staat bijvoorbeeld de deelstaat Tamil Nadu toe dat meer mensen op de werkvloer zijn en slijterijen weer de deuren openen. Als het aantal besmettingen weer stijgt, wil India de beperkingen weer invoeren.

De tweede besmettingsgolf in India ontstond in april en piekte begin mei met ruim 400.000 bevestigde gevallen per dag. De autoriteiten meldden maandag iets meer dan 70.000 nieuwe gevallen, het kleinste aantal sinds 31 maart. De druk om te versoepelen is groot, omdat vele miljoenen Indiërs afhankelijk zijn van daglonen.

Experts hebben gewaarschuwd tegen een opheffing van alle beperkingen, omdat slechts een klein deel van de bevolking is ingeënt tegen COVID-19. Zo'n 5 procent van de naar schatting 950 miljoen volwassenen is volledig gevaccineerd. Vanwege de vele besmettingen, waardoor de zorg zwaar overbelast raakte, is India gestopt met de export van coronavaccins zodat het de eigen bevolking sneller kan inenten.

India telt officieel 29,5 miljoen besmettingen en meer dan 374.000 sterfgevallen. De werkelijke aantallen liggen hoger, omdat niet alle gevallen bekend zijn bij de autoriteiten. Daarnaast was er in de afgelopen maanden niet altijd voldoende testcapaciteit.

Vanwege de zorgwekkende Indiase variant, ook wel de deltavariant genoemd, hebben veel landen een vliegverbod voor vluchten vanuit het land ingesteld. Nederland heeft het vliegverbod voor India begin juni opgeheven, maar mensen worden dringend afgeraden om naar het land toe te gaan.