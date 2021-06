Het RIVM meldt zondag 1.066 positieve coronatest. Het is voor het eerst in 273 dagen dat het aantal besmettingen onder de zogeheten signaalwaarde ligt. Belangrijke kanttekening is wel dat in het weekend het aantal positieve tests altijd kleiner is, omdat dan minder wordt getest.

De signaalwaarde is een jaar geleden ingesteld zodat de alarmbellen bij de overheid zouden afgaan omdat het aantal coronagevallen te hard oploopt. De grens ligt bij 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners.

Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast en veel mensen zullen dan sterven. Om dat te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde dan ook: in oktober besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.

Het aantal positieve tests daalt sinds eind april hard. Zaterdag bleef het aantal nieuwe gevallen nog net boven de grens. Het RIVM had toen 1.265 meldingen van positieve tests gekregen, omgerekend 7,3 op elke 100.000 Nederlanders.