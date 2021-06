In alle Nederlandse verpleeghuizen is het afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmetting en geen nieuw sterfgeval als gevolg van het coronavirus geconstateerd. Het is voor de eerste maal sinds het begin van de crisis in maart 2020 dat dit het geval is, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan NU.nl.

Volgens een woordvoerder is dit goede nieuws vooral te danken aan het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen.

Sowieso is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen wederom stevig gedaald, blijkt zaterdag uit data van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Momenteel liggen er 672 patiënten in de ziekenhuizen, 57 minder dan vrijdag. Het is de vijfde dag op rij dat het totale aantal opgenomen patiënten met meer dan vijftig daalt.

Aantal positieve coronatests blijft dalen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) daalde met 12 naar 269. Het aantal mensen dat met coronaklachten is opgenomen op de verpleegafdelingen, daalde met 45 naar 403.

Het RIVM meldt zaterdag 1.265 nieuwe positieve coronatests. Dat aantal is kleiner dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (1.502).