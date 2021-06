Het vaccin van de Nederlandse farmaceut Janssen komt vanaf 21 juni beschikbaar voor mensen die ervoor kiezen. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

"Het priktempo wordt nu zo hoog dat we in de luxepositie zitten om een keuzemogelijheid te bieden", aldus De Jonge na de wekelijkse ministerraad. "In de loop van die week (van 21 juni, red.) komt er een telefoonnummer van de GGD, waar je kunt melden dat je graag in aanmerking komt voor één prik Janssen."

De Jonge stelde dat het voor mensen die al een eerste prik van een ander vaccin hebben gekregen verstandig is om gewoon de tweede prik van hetzelfde vaccin te nemen, maar dat de keuzemogelijkheid voor iedereen geldt.

"We bieden het Janssen-vaccin nu niet meer standaard aan in de vaccinatiecampagne, maar ik wil mensen wel de vrijheid bieden om te kiezen voor het Janssen-vaccin. Want het is veilig en effectief, en je bent in één keer klaar."

Janssen eerder geschrapt wegens zeer zeldzame bijwerkingen en leveringsproblemen

Vorige week nam het kabinet het advies van Gezondheidsraad om mensen die nu uitgenodigd worden geen Janssen-vaccin meer te geven. Gezien de huidige situatie in het land wegen de voordelen van het Janssen-vaccin niet op tegen de mogelijke risico's ervan, vonden de Gezondheidsraad en het kabinet.

Op dit moment worden de jongere groepen gevaccineerd. Die lopen over het algemeen minder dan ouderen de kans om ernstig ziek te worden na een coronabesmetting. Omdat zij minder ziek worden, wegen de voordelen van het Janssen-vaccin niet op tegen het risico op een zeldzame bijwerking.

Dat risico is overigens nog steeds heel klein. In de Verenigde Staten, waar het vaccin al enige tijd wordt gebruik, waren eind mei ruim acht miljoen prikken met het vaccin gezet. In 28 gevallen ontwikkelden gevaccineerden na een prik de ernstige vorm van trombose.

Door de stop met het Janssen-vaccin zou het vaccinatieprogramma volgens experts een week vertraging kunnen oplopen. Maar ook dat is niet zeker: het hele programma is namelijk afhankelijk van leveringen van de farmaceuten.