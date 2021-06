Dit jaar zijn er wereldwijd al meer mensen aan de gevolgen van COVID-19 overleden dan in heel 2020, het jaar dat de pandemie uitbrak. Dat heeft zakenkrant The Wall Street Journal uitgerekend op basis van coronagegevens die de Johns Hopkins University in het Amerikaanse Baltimore bijhoudt.

In minder dan zes maanden zijn dit jaar wereldwijd meer dan 1.880.000 mensen aan corona overleden. Dat is iets meer dan het dodental van 2020.

Volgens de krant tonen de cijfers dat de pandemie nog lang niet ten einde is en laten ze zien hoe het coronavirus zich ongelijkmatig verspreidt over de wereld, waarbij armere landen veelal pas later worden getroffen.

Waar westerse landen momenteel de kleine aantallen nieuwe besmettingen vieren dankzij massale vaccinatiecampagnes, hebben delen in Azië en Latijns-Amerika te kampen met een forse toename van het aantal besmettingen en doden.

Het totale aantal geregistreerde doden wereldwijd komt volgens de Johns Hopkins University uit op 3,7 miljoen. Het aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de pandemie staat op 174 miljoen.

De daadwerkelijke aantallen zijn waarschijnlijk groter, omdat niet ieder land de gegevens even goed bijhoudt.