Medewerkers van GGD's worden dagelijks tientallen keren verbaal en fysiek bedreigd door mensen die een stempel in hun gele vaccinatieboekje eisen. "Mensen komen met hun camper of caravan en verwachten meteen een stempel. Als zij erachter komen dat het niet werkt, gaan ze schelden en dreigen", aldus een woordvoerder.

Sinds deze week kunnen mensen op alle GGD-locaties stempels aanvragen na een coronavaccinatie. Die stempels hebben voor coronavaccinaties weliswaar geen officiële status, maar zijn in de praktijk goed genoeg om diverse landen binnen te komen, zoals Duitsland en Frankrijk.

Om een stempel te bemachtigen, moeten belangstellenden zich wel aan de instructies van de lokale GGD houden. Dat lijkt veel Nederlanders in het verkeerde keelgat te schieten. "Gedraag je alsjeblieft. Onze medewerkers werken zich met bloed, zweet en tranen uit de naad. We doen wat we kunnen", vervolgt de woordvoerder.

Normaal gesproken vragen de gezondheidsdiensten altijd om bewijs als iemand een stempel komt halen. Dat kan bijvoorbeeld het prikbewijs zijn dat direct na de prik wordt overhandigd, of gegevens van iemands persoonlijke vaccinatieoverzicht op het beveiligde deel van de RIVM-website. Daarnaast zijn er specifieke tijdstippen waarop de stempel kan worden gehaald, om de doorstroming op vaccinatielocaties in stand te houden.

Het is niet precies duidelijk hoe vaak werknemers van GGD's bedreigd worden, doordat landelijke cijfers ontbreken. De woordvoerder bevestigt dat na bedreiging vrijwel altijd aangifte wordt gedaan bij de politie. Het is nog niet duidelijk om hoeveel aangiftes het gaat.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageert verontwaardigd op de dreigementen. "Bedreiging en intimidatie om een stempeltje in je gele boekje. Zó absurd dit, doe even normaal! Bij de GGD wordt met man en macht gewerkt om ons uit de crisis te halen. Een diepe buiging, dát is op z'n plaats", reageert de minister op Twitter.