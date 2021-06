De CoronaCheck-app is vanaf 23 juni geschikt om gevaccineerden toegang te bieden tot locaties en evenementen. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in de Tweede Kamer. Mogelijk gaan vaccinatiebewijzen via de app ook een rol spelen bij reizen, indien de EU-lidstaten het niet eens worden over reisregels.

Momenteel is voor toegang tot bijvoorbeeld een festival of een voetbalwedstrijd een negatieve test nodig, ook voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn.

In de app kan een controleur alleen de initialen en geboortedatum van iemand zien, zodat de privacy gewaarborgd blijft. Een controleur ziet in de app niet specifiek of iemand gevaccineerd, negatief getest of hersteld van een eerdere besmetting is.

Als het aan het kabinet ligt, wordt de app ook gebruikt om vanaf 1 juli vakantiereizen naar het buitenland mogelijk te maken. De Jonge sluit niet uit dat er "bilateraal met sommige EU-landen afspraken" gemaakt worden als er geen Europees akkoord over reizen komt.

In de Europese Unie wordt nog onderhandeld over de praktische invulling van het digitaal coronacertificaat (DCC). Met zo'n DCC kunnen inwoners van de EU-lidstaten laten zien dat ze recent getest, gevaccineerd of van een besmetting hersteld zijn. Het land waar ze dan naartoe willen, moet ze dan in principe toelaten.

Dinsdag komen de EU-leiders in Luxemburg bijeen om de regels over het certificaat vast te stellen. Daarna moeten de parlementen van de lidstaten nog een wetswijziging goedkeuren voordat de regeling op 1 juli in kan gaan.

43 De Jonge: 'Met alleen één prik zou je kunnen reizen'

Onenigheid binnen EU over reisvoorwaarden

De Jonge vindt dat sommige EU-landen regels bepleiten die strenger zijn dan nodig. Zo willen sommige lidstaten dat een DCC pas veertien dagen na een vaccinatie kan worden afgegeven, omdat dan de bescherming optimaal is. Dat zou betekenen dat mensen die vlak voor hun vakantie gevaccineerd worden, alsnog een alternatief voor een vaccinatie moeten laten zien.

Ook zijn de lidstaten er nog niet unaniem over uit of één prik voldoende is om te reizen, hoe oud een geldige PCR-test mag zijn en welke leeftijdsgrens er gehanteerd wordt.

Nederland zal er volgens De Jonge op aandringen dat vaccinatie vrijwel direct toegang geeft tot het buitenland, PCR-testen maximaal 72 uur oud mogen zijn en kinderen tot en met twaalf jaar worden vrijgesteld van een testplicht.

Daarnaast wil Nederland dat het makkelijker moet worden om een positief reisadvies te geven. De grens om een land op groen te zetten moet volgens Nederland van 25 besmettingen per 100.000 inwoners naar 75 per 100.000. Ook voor oranje gebieden zou de grens omhoog moeten. Het zou volgens De Jonge sowieso logischer zijn om meer te kijken naar het aantal gevaccineerden dan het aantal besmettingen.