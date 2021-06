De Europese steden scoren in 2021 slechter op het gebied van leefbaarheid dan die in Azië en Oceanië, blijkt uit de jaarlijkse leefbaarheidsindex van het Britse tijdschrift The Economist. Het tijdschrift wijt dat aan de tragere reactie op de coronacrisis in Europa.

Vooral zogenoemde 'eilandlanden', zoals Australië, Japan en Nieuw-Zeeland, scoren volgens The Economist goed op het gebied van het indammen van de coronacrisis. De zes volgens het tijdschrift leefbaarste steden in 2021 liggen allemaal in die landen. Het Nieuw-Zeelandse Auckland voert de lijst van 140 steden aan, gevolgd door het Japanse Osaka en het Australische Adelaide.

Acht van de tien grootste dalers op de lijst komen uit Europa, met Hamburg als uitschieter. De Duitse stad daalde van de 13e naar de 47e plaats. Wenen voerde vorig jaar de lijst aan maar moet het nu met de twaalfde plek doen. De grootste daler uit Noord-Amerika is Montreal, dat van 21 naar 40 zakte.

De Syrische hoofdstad Damascus voert de lijst van minst leefbare steden aan, gevolgd door het Nigeriaanse Lagos en Port Moresby, de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea. De meeste slecht scorende steden op het gebied van leefbaarheid liggen in gebieden waar oorlogen of andere conflicten zijn.