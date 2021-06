Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat donderdag reisadviezen voor een zevental Europese landen versoepelen. Het gaat om Polen, Slowakije, Tsjechië en Luxemburg. Daarnaast bevestigt het ministerie dat vanaf donderdag vakanties naar Duitsland, Italië en Oostenrijk weer mogelijk zijn, zoals Haagse bronnen dinsdag al meldden.

In de Europese landen is sprake van een gestage daling van de coronacijfers, meldt het ministerie. Dat maakt vakantiereizen weer mogelijk, maar reizigers moeten zich wel bewust zijn van de enkele gezondheidsrisico's die nog aanwezig zijn.

Voor de landen gold kleurcode oranje, oftewel: reis niet, tenzij het noodzakelijk is. Vanaf donderdag geldt kleurcode geel. Dat houdt in dat reizigers bij terugkomst in Nederland geen negatieve testuitslag hoeven te overhandigen en niet in quarantaine hoeven te gaan.

Er gelden nog wel inreisbeperkingen op bestemmingen

Hoewel Nederland het reisadvies versoepelt, kan het nog wel zo zijn dat vanuit de zeven Europese landen nog inreisbeperkingen gelden voor Nederlandse reizigers. Zo moeten niet-gevaccineerde reizigers na aankomst in Oostenrijk een negatieve testuitslag overhandigen. In Italië moeten alle reizigers dat.

Polen stelt quarantaine verplicht voor niet-gevaccineerde reizigers, tenzij zij een negatieve testuitslag overhandigen. In Slowakije geldt een quarantaineplicht voor alle reizigers, die na acht dagen beëindigd kan worden na een negatieve test.

Het ministerie sluit af met een waarschuwing. "De situatie in een land kan snel veranderen. Bereid je goed voor op de reis."

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht stond op basis van informatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat reizen naar Noorwegen voor Nederlandse toeristen mogelijk zou zijn, maar dit klopt niet. Het ministerie heeft de informatie gerectificeerd: Noorwegen laat alleen buitenlanders die in het land wonen toe. De kleurcode voor het land blijft daarom oranje. Reizigers die vanaf 10 juni uit Noorwegen terugkeren, hoeven niet in (thuis)quarantaine. Ook hoeven zij geen negatieve PCR-test te tonen.