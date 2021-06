De reisadviezen voor Duitsland, Oostenrijk en een groot deel van Italië worden deze week nog versoepeld, bevestigen ingewijden dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf. De kleurcode voor deze gebieden verandert deze week van oranje (alleen reizen als het moet) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico's).

Als kleurcode geel geldt, hoeven reizigers bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine en hoeven zij bij aankomst geen negatieve testuitslag te overhandigen.

Volgens Haagse bronnen blijft alleen het zuidelijke deel van Italië nog oranje. Het is niet zeker wanneer deze week de reisadviezen worden aangepast.

Hoewel de Nederlandse regering vakanties weer mogelijk maakt, kan het wel zijn dat vanuit Italië, Oostenrijk en Duitsland nog inreisbeperkingen gelden voor Nederlandse reizigers. Zo moeten niet-gevaccineerde reizigers na aankomst in Oostenrijk een negatieve testuitslag overhandigen. In Italië moeten alle reizigers dat.

Italië lijkt de uitbraak van COVID-19 goed onder controle te hebben. In de afgelopen dagen werden er slechts enkele duizenden besmettingen gemeld in heel het land. Voor Duitsland geldt hetzelfde, terwijl Oostenrijk enkele honderden positieve tests per dag meldt.

In Duitsland en Oostenrijk heeft meer dan de helft van alle volwassenen al een eerste prik gehad. Italië (47,7 procent) heeft een net iets kleiner aandeel van de volwassenen gevaccineerd dan Nederland (49 procent), zo blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Qua volledig gevaccineerde volwassenen ontlopen de landen elkaar niet veel.