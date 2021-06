De coronabesmettingscijfers blijven snel dalen. In de afgelopen week registreerde het RIVM 14.397 positieve coronatests, 30 procent minder dan een week eerder en het kleinste aantal sinds september.

In de vorige weekrapportage noteerde het instituut 20.608 besmettingen. Dat was ook al 18 procent minder dan een week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald. Ook onder jongeren, van wie er veel sinds vorige week maandag weer dagelijks naar hun middelbare school mogen.

Steeds vaker krijgen mensen na een coronatest te horen dat ze het virus niet bij zich dragen. Afgelopen week was 7,2 procent van de testen bij de GGD positief. Dat was een week eerder nog 9 procent.

Op de intensive cares werden volgens voorlopige cijfers nog maar vijftig opnames gemeld. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van de week daarvoor.

Ziekenhuizen namen volgens voorlopige cijfers in een week tijd 380 nieuwe patiënten met COVID-19 op. In de vorige wekelijkse update meldde het RIVM 533 opnames. Daarmee bedraagt de daling 29 procent. De ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft, zijn op het moment van rapporteren nog niet helemaal compleet.

De sterfte als gevolg van corona neemt ook af. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 63 coronagerelateerde sterfgevallen, een week eerder waren dat er 66.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

Reproductiegetal stijgt, maar blijft onder de 1

Volgens berekeningen van het RIVM is het zogeheten reproductiegetal wel een fractie gestegen naar 0,90. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 90 anderen besmetten. Afgelopen vrijdag stond het getal op 0,86. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om dit cijfer te bepalen.

Het RIVM spreekt over het algemeen van een "positieve trend" in de cijfers en blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren én zich aan de basismaatregelen blijven houden.

"Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je ziek kunt worden. Er zijn nu bijna elf miljoen vaccinaties gezet, maar slechts een op de vijf mensen in Nederland is helemaal gevaccineerd", waarschuwt het instituut.