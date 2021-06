De ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst heeft ook van Nederlanders dreigementen ontvangen. Dat vertelde hij dinsdag op NPO Radio 1.

"Er komen af en toe wel bedreigingen", vertelde Van Ranst. "Dan neem ik contact op met de Nederlandse politie." Die voert dan een zogeheten stopgesprek met de daders. "Dat blijkt dan toch indringend genoeg te zijn om het te stoppen", aldus de bedreigde viroloog.

Van Ranst zit al drie weken met zijn familie ondergedoken op een geheime locatie, omdat de voortvluchtige geradicaliseerde Belgische militair Jürgen Conings heeft gedreigd hem te vermoorden.

Naar omstandigheden gaat het goed met zijn familie, zegt Van Ranst. "Dit is niet het einde van de wereld. Mensen die op een booreiland, in een klooster of in de gevangenis zitten, moeten ook lang binnen zijn", aldus de viroloog. Hij vindt de situatie vooral vervelend voor zijn twaalfjarige zoon. "Het is een dapper kereltje. Dit geeft ons wel de gelegenheid om samen wat spelletjes te doen."

Van Ranst benadrukt dat "leuk anders is". Dat hij zit ondergedoken, wil echter niet zeggen dat hij zich stilhoudt. De topviroloog is gewoon aan het werk en hij blijft zich ook mengen in het publieke debat over het coronavirus. "Zolang ik dat interessant vind, blijf ik dat doen. Je mag de speelruimte om onzin te verkopen ook niet te groot laten worden."

123 Bedreigde Belgische viroloog: 'Intimidatie stopt niet als je toegeeft'

Van Ranst had aanvaring met voorman Viruswaarheid

De Vlaamse viruskenner kwam onlangs in aanvaring met Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. Die had op Twitter geschreven dat Van Ranst ook zelf schuld had aan het feit dat hij wordt bedreigd, vanwege zijn "aandeel in de angstpandemie". "Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt", antwoordde Van Ranst daarop.

Engel deed later aangifte van smaad tegen de viroloog, omdat die hem in een interview "in een kwaad daglicht" zou hebben gezet en met extremisme in verband zou hebben gebracht. Van Ranst zei in het radioprogramma 1 op 1 dat hij "totaal niet onder de indruk is van de hele toestand en van de heer Engel".

Van Ranst vindt niet dat Engel medeverantwoordelijk is voor zijn situatie, zei hij desgevraagd. Hij vindt wel dat de coronasceptische beweging bijdraagt aan "een zekere radicalisering van de maatschappij. Ze vertellen manifeste onwaarheden en demoniseren politici en virologen die het crisisbeheer zo goed mogelijk proberen te doen."

'Mensen door de pandemie angstig en onzeker'

Volgens de Belgische hoogleraar zijn veel mensen door de pandemie angstig en onzeker. "Sommige mensen zijn dan gewoon niet in staat om het onderscheid te maken tussen de weerman die slecht weer voorspelt en de narigheid die uit de hemel komt vallen."

Heel wat mensen vinden de voortvluchtige Conings "een enorme held en vrijheidsstrijder", zei Van Ranst. "Die zijn zwaar van het padje af, maar bon, ze bestaan."

Van Ranst denkt dat er minder dreigementen geuit zouden worden als mensen niet meer anoniem konden opereren op sociale media.