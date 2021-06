Hoewel de deltavariant - voorheen de Indiase variant - van het coronavirus terrein wint in het Verenigd Koninkrijk, heeft de toename van het aantal besmettingen niet tot drukte in Britse ziekenhuizen geleid. Dat vertelde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock maandag in het Britse Lagerhuis. Slechts drie volledig gevaccineerde personen zijn na besmetting opgenomen in het ziekenhuis.

Hoe noemen we de zorgwekkende varianten van het coronavirus? De WHO noemt zorgwekkende varianten sinds 1 juni anders

De Britse variant wordt de alfavariant

De Zuid-Afrikaanse variant wordt de bètavariant

De Braziliaanse variant wordt de gammavariant

De Indiase variant wordt de deltavariant

Daarmee is het positieve effect van vaccineren andermaal bewezen, stelde Hancock. Hij riep alle Britten die twijfelen over de coronaprik, op om alsnog een afspraak te maken.

In het Verenigd Koninkrijk zijn nu 12.383 besmettingen met de deltavariant vastgesteld. In totaal moesten 126 coronapatiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. Volgens Hancock was de verdeling als volgt:

126 opnames 83 personen niet gevaccineerd

28 personen deels gevaccineerd

3 personen volledig gevaccineerd

3 personen hadden net hun eerste prik gehad

Van de overige personen was hun vaccinatiestatus onbekend

Effectief tegen de deltavariant

Over de effectiviteit van vaccins tegen coronavirusvarianten was de laatste maanden veel te doen. Onderzoeken toonden aan dat de middelen mogelijk iets minder goed zouden beschermen tegen diverse varianten, omdat de aangemaakte antistoffen minder goed konden reageren op de varianten.

Meerdere farmaceuten hebben sindsdien aangetoond dat hun vaccins inderdaad iets minder effectief zijn, maar nog altijd (ruim) voldoende bescherming bieden tegen gevaarlijke coronavirusvarianten zoals de deltavariant.

In het Verenigd Koninkrijk is ruim driekwart van de volwassenen ten minste één keer geprikt. Bijna de helft van alle volwassenen is al volledig ingeënt. Vanaf dinsdag kunnen de eerste twintigers een afspraak maken voor een vaccinatie.

143 Waarom dit lijntje de Britten mogelijk langer in lockdown houdt