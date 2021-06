Coronaregels worden in de trein lang niet altijd goed nageleefd en dat levert zorgen op bij conducteurs, zeker als ze daar reizigers op aanspreken en een agressieve reactie terugkrijgen. NU.nl ging in gesprek met een aantal conducteurs over wat ze tegenkomen tijdens hun werk.

De conducteurs wilden alleen op anonieme basis hun verhaal delen. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

Conducteur 1

"Een tijd terug zat ik tijdens een rit in de cabine en werd er op de deur geklopt. Twee studenten stonden voor de deur om me te waarschuwen en ik hoorde gegil. Ik ben met hen meegelopen en trof een bibberende vrouw aan."

"Er was een man op haar gedoken en een deel van haar kleren was uit. De man had haar dus willen verkrachten. Uiteindelijk is de man gearresteerd, maar wat was er gebeurd als ik niet was gewaarschuwd? Dit was misschien wel niet gebeurd als ik gewoon door de trein had gelopen. Nu hebben mensen toch het idee dat er toch niemand komt en dat ze hun gang kunnen gaan."

Conducteur 2

"Mijn werk is er niet leuker op geworden. Je bent de hele dag aan het corrigeren en discussiëren. En in een verhitte discussie maak je het ook mee dat mensen heel dicht bij je komen staan. Veel collega's blijven ook in de cabine en dan gaat de sociale veiligheid in de trein helemaal achteruit."

"Mensen gaan misbruik maken van de situatie en je komt de meest gekke dingen tegen. Vrouwen worden lastiggevallen en mensen steken gewoon een sigaret op in de trein. Dingen die we al jaren niet meer zagen gebeuren nu weer. Het zwartrijden gebeurt denk ik drie keer zo veel."

"Als je een coupé binnenkomt, zie je ook zoveel mondkapjes die niet goed gedragen worden. Of ze zitten op de kin of mensen zijn aan het bellen en het mondkapje gaat af. Sommigen zetten ook alleen het mondkapje op als ik langsloop en zetten het weer af als ik de coupé uit ben. We hebben er tegenwoordig een dagtaak aan."

Door het versoepelen van de landelijke coronamaatregelen wordt het steeds drukker in de trein. Door het versoepelen van de landelijke coronamaatregelen wordt het steeds drukker in de trein. Foto: ANP

Conducteur 3

"Als ik mensen op het niet goed dragen van een mondkapje aanspreek, beginnen ze gelijk te stuiteren. Dat mondt soms uit in heel vervelende discussies. Dan denk ik wel eens: ik doe gewoon m'n beroep en hoef niet te worden uitgescholden voor elk 'k-woord'."

"Mensen hoeven geen mondkapje op als ze eten of drinken. Maar dan hebben ze een bekertje koffie in de hand van Amsterdam tot Arnhem. Of ze eten de hele reis chips of een patatje. Als ik er iets van zeg, begint de tirade gelijk: 'Je moet mij niet in de gaten houden!'"

"Ik schrijf ook meer boetes dan normaal, maar de gelegenheid om zwart te rijden wordt ook gewoon geboden (NS maakt de cijfers hierover niet openbaar, red.). Als je dagelijks een lange rit moet betalen, is dat een hele kostenpost. Ik sprak laatst een reiziger die zei dat die goedkoper uit was als die elke keer de boete betaalde dan wanneer die iedere rit een kaartje kocht."

"Bepaalde mensen voelen zich ook zo vrij als een vogel als ze weten dat er niet gecontroleerd wordt. Ze vallen dan vrouwen lastig of spreken jonge vrouwen op een bepaalde manier aan."