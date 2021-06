Het Europees Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het coronapaspoort, wordt waarschijnlijk op 1 juli ingevoerd. Hoewel het idee was om in alle Europese landen dezelfde regels te laten gelden, garandeert het bewijs geen zorgeloze vakantie. Deze vier onzekerheden zijn er nog bij het boeken van een zomervakantie.

Dit is het coronapaspoort Reizen binnen de Europese Unie kan deze zomer met het coronapaspoort.

Vanaf juli kan je via de CoronaCheck-app binnen de Europese Unie bewijzen of je tegen COVID-19 bent ingeënt, recent negatief bent getest of een besmetting hebt doorgemaakt.

Het paspoort garandeert niet dat je vrij kan reizen: de regels kunnen per land nog verschillen.

Mensen zonder smartphone kunnen het paspoort uitprinten.

1. Mogelijk toch in quarantaine bij terugkomst

Op 15 juni komen de Europese lidstaten bij elkaar om verdere details van het coronapaspoort te bespreken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besluit na die vergadering wat er precies gebeurt met de Nederlandse reisadviezen, zo laat het ministerie aan NU.nl weten.

In het beste geval gaan op 1 juli alle Europese reisadviezen op geel (reizen toegestaan, let op veiligheidsrisico's). Maar mocht na de invoering van het paspoort de huidige werkwijze van kracht blijven, dan kunnen de reisadviezen met de dag verschillen. Als in een land het aantal coronabesmettingen bijvoorbeeld hard oploopt, of er een besmettelijkere coronavirusvariant opduikt, kan het reisadvies worden aangepast van code geel naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Bij terugkeer naar Nederland moet je dan een negatieve testuitslag laten zien en (ook wanneer je gevaccineerd bent) verplicht in quarantaine. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete. Na vijf dagen kan de quarantaine beëindigd worden met een negatieve test. Mocht je positief testen, dan moet je in totaal tien dagen binnenblijven.

2. Landen kunnen aanvullende eisen hebben voor toeristen

De vereisten om een Europees land binnen te komen kunnen ondanks het coronapaspoort verschillen. Lidstaten mogen bijvoorbeeld zelf bepalen of reizigers bij binnenkomst in quarantaine moeten en hoe oud een negatieve test mag zijn.

Dit gebeurt nu ook al. Neem bijvoorbeeld Spanje: sinds maandag zijn in het land de inreisregels voor reizigers uit andere landen verscherpt. Reizigers moeten dan de uitslag van een negatieve PCR-test van niet ouder dan 48 uur kunnen laten zien, terwijl die eerst 72 uur oud mocht zijn. Volledig gevaccineerde reizigers hoeven geen negatieve PCR- of antigeensneltestuitslag te overleggen. Deze wijziging treft mogelijk mensen die een vakantie hebben geboekt maar nog geen twee prikken hebben gehad.

Buiten Europa, waar het coronapaspoort vanzelfsprekend niet geldig is, zijn ook enkele landen met een positief reisadvies, waaronder Thailand. Voor deze landen kunnen, ondanks het positieve reisadvies vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook strenge regels gelden. Zo moeten alle toeristen die Thailand willen bezoeken bij aankomst verplicht veertien dagen in quarantaine in speciale quarantainehotels.

Actuele reisadviezen voor Europese landen

3. Achterstand bij registratie vaccinatie

Op het moment is er een grote achterstand bij de registratie van coronavaccinaties, zo meldt AD. Zo'n registratie is nodig om eenvoudig met een coronapaspoort op reis te kunnen.

Wie niet in het systeem geregistreerd staat, moet op een andere manier aan het Europees Digitaal Corona Certificaat komen. Dat kan met een negatieve test of een bewijs van een doorgemaakte coronabesmetting. Vanaf juli kan via de CoronaCheck-app zo'n besmettingsverklaring worden aangevraagd. Voor mensen zonder telefoon is het mogelijk het certificaat uit te printen.

Het ministerie van Volksgezondheid hoopt een alternatief te kunnen bieden als de achterstand niet op tijd is ingehaald.

4. Niet alle reisverzekeraars dekken coronagerelateerde kosten

Mocht de situatie in een land verslechteren, dan kan het zijn dat je je reis wil annuleren. Iedere reis- en annuleringsverzekering heeft andere voorwaarden, dus het is verstandig vooraf te kijken wat wel of niet wordt gedekt.

Bij reisadvies oranje en rood ben je niet verzekerd als je - ondanks het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken - toch afreist naar het betreffende land. Wat wel gedekt is, is bijvoorbeeld zoekgeraakte bagage. Zolang de oorzaak losstaat van de veiligheidssituatie, aldus het Verbond van Verzekeraars.