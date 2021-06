Na KWF Kankerbestrijding weigeren ook Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie om geld aan te nemen van Sywert van Lienden. Van Lienden hield ruim 9 miljoen euro over aan een omstreden mondkapjesdeal.

"Wij nemen hetzelfde standpunt in als KWF Kankerbestrijding", laat een woordvoerder van KiKa weten. "Wij zijn net als KWF nog niet benaderd door Sywert. Maar het geld is volgens mij niet van hem, het is belastinggeld en dat moet terug naar de overheid. Dus wij gaan dit geld niet aannemen."

KWF liet zondag weten geen geld van Van Lienden te zullen aannemen, mocht hij van plan zijn te doneren. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zegt de opvattingen van KiKa en KWF te steunen. Ook deze organisatie is overigens niet benaderd door Van Lienden.

Van Lienden zei in een interview bij Buitenhof dat geld dat hij heeft verdiend met een omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een "maatschappelijke bestemming" moet krijgen. Hij zei 9 miljoen euro te willen beleggen en met het rendement iets te willen doen voor onder meer "kankeronderzoek bij jonge mensen".

Van Lienden kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen door publicaties van de Volkskrant en Follow the Money. Hij maakte zich in het voorjaar van 2020 sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes, toen er wereldwijd schaarste aan mondmaskers was. Hij beweerde dat belangeloos te doen. Via een bv die hij en zijn kompanen oprichtten, werd echter 20 miljoen euro winst geboekt.