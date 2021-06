Vanaf zaterdag is er weer een stuk meer mogelijk in Nederland, want stap 3 van het heropeningsplan van het kabinet treedt in werking. Dit mag er vanaf nu weer:

Cafés, restaurants en sportkantines mogen vanaf zaterdag weer gasten binnen ontvangen, tot een maximum van vijftig personen. Die gasten mogelijk gelijk ook langer blijven zitten want de openingstijdens worden met twee uur verruimd: van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Mensen mogen thuis ook maximaal vier in plaats van twee bezoekers ontvangen (naast de eigen huisgenoten). Dezelfde groepsgrootte geldt ook in de buitenlucht.

Kunst- en cultuursector opent deuren

Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mogen musea, concertzalen, bioscopen en (openlucht)theaters hun deuren weer openen. Hier geldt wel een maximumaantal bezoekers per vierkante meter.

Het maximale aantal bezoekers kan worden verruimd als een bedrijf besluit toegangstesten in te zetten. Tot maximaal een derde van alle stoelen mogen dan worden bezet en de anderhalvemeterregel mag dan worden losgelaten.

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, heeft al gezegd daar niet aan te zullen beginnen.

Sauna's, dierentuinen en andere recreatie

Sauna's, bowlinghallen, wellnesscentra en casino's gaan ook weer open. Zij mogen één persoon per tien vierkante meter of maximaal vijftig personen per ruimte op 1,5 meter afstand toelaten.

Ook zogenoemde 'doorstroomlocaties' (waar mensen doorheen wandelen) mogen de deuren openen. In de vorige stap mochten deze doorstroomlocaties alleen open als dit een buitenlocatie betrof. Nu is ook bezoek binnen weer toegestaan. Reserveren blijft wel verplicht.

Weer samen zowel binnen áls buiten sporten

Voetballen en volleyballen in teamverband wordt vanaf zaterdag ook weer mogelijk. Iedereen boven de achttien jaar kan dit vanaf zaterdag weer gaan doen, zonder daarbij de 1,5 meter afstand te hoeven houden.

Een uitzondering is er voor beoefenaars van contactsporten als boogschieten en bootcampen. Zij moeten nog wel de afstandsregels blijven volgen.

Groepslessen in sportscholen kunnen ook weer doorgaan. Douches en kleedkamers gaan weer open en de jeugd mag straks ook weer deelnemen aan competities. Een kanttekening: dat is nog wel zonder publiek.

Het kabinet was oorspronkelijk van plan om stap 3 van het heropeningsplan op 9 juni te laten ingaan, maar vanwege de gunstige coronacijfers besloot het kabinet om de versoepelingen naar voren te halen.