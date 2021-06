Nederlanders die een corona-herstelbewijs willen aanvragen zodat zij vanaf juli bijvoorbeeld een evenement kunnen bezoeken, kunnen daarvoor geen antistoffentest ondergaan. In plaats daarvan kunnen ze twaalf dagen na hun positieve test bij de GGD een verklaring aanvragen van hun doorgemaakte infectie, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid vrijdag aan NU.nl.

Eerder schreven meerdere media, waaronder NU.nl, dat een antistoffentest ook geldig zou zijn om een coronatoegangsbewijs voor bijvoorbeeld evenementen te krijgen. Dit blijkt nu dus niet het geval.

"De reden is dat deze test onvoldoende betrouwbaar is om immuniteit aan te tonen als het moment van besmetting niet bekend is", legt een woordvoerder van het ministerie uit.

De CoronaCheck-app is vanaf zaterdag beschikbaar om toegang te krijgen tot evenementen en bijvoorbeeld horeca die graag extra bezoekers willen ontvangen. Wie inlogt met DigiD, kan hierin de bij de GGD aangevraagde informatie zien. In juni kun je alleen nog toegang krijgen op basis van een negatieve coronatest.

Vanaf juli kan bij de GGD dus de verklaring van een doorgemaakte besmetting worden aangevraagd voor het toegangsbewijs. Die is geldig tot een half jaar na het moment dat de besmetting werd aangetoond met een positieve coronatest.

Na dat halfjaar is het herstelbewijs niet meer geldig en is weer een negatieve coronatest nodig. Een vaccinatie is op dit moment nog niet geldig om een Nederlands toegangsbewijs te krijgen. Mogelijk wordt dat het later wel.

Onduidelijkheid over internationaal toegangsbewijs

Naast het Nederlandse coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app krijgt deze app ook een internationaal onderdeel voor vrij reizen binnen de EU. Dat heet dan het Europees Digitaal Corona Certificaat en wordt naar verwachting vanaf juli geldig. Of een antistoffentest later wel geldig wordt om om internationaal groen licht te krijgen, is nog niet duidelijk.

Het voordeel van een antistoffentest is dat deze antilichamen tegen het coronavirus kan opsporen, ook als de besmetting langer dan zes maanden geleden plaatsvond. De test zou dus langer geldig kunnen zijn dan het bewijs dat de GGD levert.