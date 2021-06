Alleen reizigers die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 hoeven komende zomer in België niet in quarantaine en geen coronatest te ondergaan. Wie pas één dosis van een tweepriksvaccin toegediend heeft gekregen, moet daarbovenop een test ondergaan, hebben de verantwoordelijke Belgische ministers vrijdag afgesproken.

De regel geldt voor bijvoorbeeld Nederlanders die op vakantie willen in België, maar ook voor Belgische vakantiegangers die terugkeren uit het buitenland. Mensen op doorreis, die bijvoorbeeld met de auto onderweg zijn naar Frankrijk, hadden al niet te maken met quarantaine en tests.

Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven niet te worden getest als ze terugkomen uit het buitenland.

Wie is ingeënt, kan dat straks aantonen met het Europese coronacertificaat. België wil met dat reisbewijs, dat met een QR-code kan tonen dat de drager gevaccineerd, negatief getest of genezen en daardoor beschermd is, over nog geen twee weken van start gaan.

Sowieso quarantaine voor wie uit risicoland komt

Mensen die terugkomen uit hoogrisicogebieden waar nieuwe en gevaarlijke coronamutaties rondgaan, moeten hoe dan ook tien dagen in quarantaine, zei premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie. Dat geldt ook voor mensen die al volledig zijn ingeënt, omdat de effectiviteit van de vaccins niet bij alle mutaties bewezen is.

Eerder kondigde de regering al aan dat Belgen die nog niet volledig zijn ingeënt komende zomer twee gratis coronatests kunnen krijgen. Dat is er één meer dan Nederland van plan is.

Van de meeste coronavaccins zijn twee doses nodig. Alleen het Janssen-vaccin beschermt al na één prik afdoende. Veel Nederlanders en Belgen verwachten pas later in de zomer hun tweede prik te krijgen.

Ook buurlanden als Frankrijk en hoogstwaarschijnlijk Nederland vragen van reizigers volledige vaccinatie om aan quarantaine en test te ontkomen.

België verlaat sluitingstijd van horecabedrijven

De horeca in België mag vanaf 9 juni geopend zijn tot 23.30 uur. De versoepeling geldt voor zowel terrassen als binnenruimtes en werd vrijdagavond aangekondigd door De Croo. De regering heeft er bewust voor gekozen om geen onderscheid te maken, om mogelijke onrust te voorkomen.

De regering ging niet in op de openstaande vraag of Belgen gezamenlijk in cafés naar voetbalwedstrijden mogen kijken op het EK. Het is niet gezegd hoeveel mensen binnen en buiten naar de wedstrijden mogen kijken. Op terrassen mogen de duels wél bekeken worden, onder enkele voorwaarden. Zo mag een organisator niet zomaar iedereen verwelkomen, maar moeten plaatsen gereserveerd worden.