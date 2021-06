Wie langer dan een half jaar geleden een corona-infectie doormaakte, kan met één coronaprik volledig worden ingeënt. Dat adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week. De bewindsman maakt vrijdag bekend dat hij dit advies overneemt. De vaccinatieplanning wordt in ieder geval iets versneld.

Het doormaken van COVID-19 leidt tot "een brede stimulering van de afweer". Daardoor is het lichaam in staat een nieuwe besmetting te weerstaan. Tot dusver werd daarbij uitgegaan van een termijn van zes maanden, maar op basis van recente studies concludeert het Outbreak Management Team dat die kan worden losgelaten. Het maakt nu niet meer uit wanneer iemand positief testte.

Ook maakt het niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad, of juist geen. Voor mensen uit alle leeftijdsgroepen tot tachtig jaar volstaat na een eerdere infectie één dosis van een zogeheten mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee prikken krijgen.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders door de beleidsverandering ineens volledig gevaccineerd zijn of nog maar één prik nodig hebben. De GGD's registreerden tot dusver bijna 1,7 miljoen positieve tests. Bijna een miljoen mensen die positief testten, waren vijftigminner - de doelgroep die nog wacht op een vaccin of net een eerste prik heeft gehad.

De Jonge denkt dat het priktempo iets omhoog kan doordat mensen de tweede afspraak afzeggen. Hoeveel is echter niet precies bekend, want het is niet te zeggen hoeveel mensen na een infectie toch al een tweede prik hebben gehad. "Het zou om honderdduizenden prikken kunnen gaan, maar dat moeten we even afwachten."

Degenen die na een infectie toch nog een tweede prik willen, mogen dat wel. "Het is altijd een vrije keuze. Maar er wordt gezegd dat zij daarna iets meer bijwerkingen zouden krijgen", zegt De Jonge.