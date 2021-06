Mensen die geboren zijn in 1983 kunnen vrijdag vanaf 11.00 uur een afspraak maken voor een vaccinatie, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

Zo gaat het vaccineren in Nederland In Nederland zijn nu ongeveer 9,9 miljoen prikken gezet.

Vier vaccins in gebruik: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

Een vaccinatie verkleint de kans dat je ziek wordt.

Ook maakt vaccinatie de kans dat je het virus overdraagt kleiner.

Vaccins lijken nog steeds bescherming te bieden tegen varianten.

Zij kunnen een afspraak maken via de website of door hun lokale GGD of het landelijke afspraaknummer (0800-7070) te bellen en hoeven niet te wachten tot ze de uitnodiging hiervoor hebben ontvangen. De groep krijgt het coronavaccin van Pfizer of Moderna. De prik wordt gezet door de GGD, die 136 locaties heeft in heel Nederland.

Mensen uit een jaargang die aan de beurt is hoeven geen uitnodigingsbrief te tonen op de priklocatie. Wel moeten zij een identiteitsbewijs meenemen, een afspraakbevestiging laten zien (bijvoorbeeld in de mail op een telefoon) en dienen ze een vragenlijst in te vullen. Die is zowel online als op de priklocaties verkrijgbaar.

Het tempo van vaccineren gaat nog steeds omhoog, hoewel het wegens leveringsproblemen een paar weken langer dan gepland zal kosten om iedereen een eerste prik te geven. Vorige week waren mensen uit 1969 tot en met 1978 uitgenodigd om een afspraak te maken. Deze week kwamen mensen uit 1979 tot en met 1983 aan de beurt.