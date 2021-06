Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open. Dat blijkt vrijdag uit een rondgang van de NOS onder 181 scholen in het voortgezet onderwijs. Zo'n negen op de tien scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan.

7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen, meldt de NOS.

Nu het aantal coronabesmettingen is teruggelopen, moet het voortgezet onderwijs weer volledig open, besloot het demissionaire kabinet. De scholen mochten vanaf 31 mei weer iedere dag leerlingen ontvangen. Vanaf 7 juni moeten alle scholen verplicht volledig open.

Volgens demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs), die het besluit op 22 mei aankondigde, gaat "niets boven les op school". "Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal zes weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn."

Maar niet alle scholen zien dat zitten omdat pas 10 procent van de medewerkers is gevaccineerd. Daarnaast zijn er nog maar zeven tot negen volledige lesdagen, verklaart een school uit Bussum. Een school uit Alkmaar zegt dat ze vanwege gezondheidsrisico's voor hun personeel nog niet 100 procent open kunnen gaan.

Hoewel veel scholen wel volledig opengaan, hebben zij hun bedenkingen. "Gemengde gevoelens", "dubbel" en "een spagaat" zijn formuleringen die veel terugkomen. Ze zien aan de ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel.