Nederland is de grens van tien miljoen gezette coronaprikken donderdag gepasseerd. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan NU.nl. Het aantal verschijnt vrijdag op het coronadashboard.

Jaap van Delden, directeur van het vaccinatieprogramma van het RIVM, sprak woensdag tijdens een briefing van de Tweede Kamer al de verwachting uit dat de mijlpaal donderdag bereikt zou worden.

Verreweg de meeste vaccinaties (ruim 7 miljoen) werden toegediend op GGD-locaties. De resterende prikken werden gezet door huisartsen (1,6 miljoen) en in ziekenhuizen (1,3 miljoen).

In het huidige tempo worden ongeveer 160.000 prikken per dag gezet. Gemiddeld krijgen 223 mensen per minuut een prik. Volgens Van Delden ligt Nederland op schema om alle volwassenen die dat willen voor 1 september volledig gevaccineerd te hebben.

Demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde eerder dat iedereen die dat wil half juli een eerste prik gehad kan hebben. Dat was eerst begin juli, maar die planning moest worden bijgesteld vanwege leveringsproblemen bij vaccinfabrikant Janssen.

De komende leeftijdsgroepen zullen alleen nog met Pfizer/BioNTech of Moderna gevaccineerd worden, besloot het demissionaire kabinet woensdag. Sinds donderdag kunnen mensen die geboren zijn in 1982 hun eerste prikafspraak maken.