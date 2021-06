Door de scholen te sluiten, heeft het kabinet kinderen gebruikt als middel om ouders thuis te houden tijdens de lockdown. Daarbij is geen rekening gehouden met de belangen van het kind, melden kinderrechtenorganisatie KidsRights en de Erasmus Universiteit Rotterdam donderdag in hun jaarlijkse KidsRights Index.

De organisatie noemt Nederland "een uniek negatief voorbeeld in de wereld als het gaat om het beleid rondom onderwijs". Ook laakt het rapport het ontbreken van perspectief voor kinderen in het voortgezet onderwijs toen de scholen dichtgingen, "met alle gevolgen van dien voor hun mentale gezondheid".

In het rapport staat dat kindermishandeling en het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing zijn toegenomen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Volgens onderzoek van de Universiteit Leiden hadden kinderen hier drie keer vaker mee te maken dan in het vergelijkingsjaar 2017.

KidsRights vergelijkt het Nederlandse coronabeleid met dat van België. Dat land heeft er volgens de kinderrechtenorganisatie "alles aan gedaan om de scholen tijdens de tweede lockdown wel veilig open te houden". Deze aanpak heeft er volgens KidsRights toe geleid dat de Belgische jeugd minder problemen heeft overgehouden aan de coronacrisis.

De kinderbelangenvereniging is niet alleen maar negatief over het beleid van het kabinet; zo heeft het wel goed gehandeld door een speciale kinderpersconferentie over het coronavirus te houden. Ook zijn er complimenten voor de Kinderombudsman, die op de website een speciale coronasectie voor kinderen heeft.

Scholen maanden dicht tijdens tweede lockdown

Vanwege het te hoog opgelopen aantal coronabesmettingen en de toegenomen druk op de zorg, besloot het kabinet vlak voor de kerstvakantie alle scholen te sluiten. Ook de zorgen over de Britse variant van het coronavirus speelden een rol bij dit besluit. Daarnaast ging het kabinet ervan uit dat ouders meer zouden thuiswerken als hun kinderen thuisonderwijs zouden volgen.

De basisscholen gingen als eerste weer open: op 8 februari. Middelbare scholen en het voortgezet onderwijs zijn onlangs pas weer volledig opengegaan. Daarvoor mochten middelbare scholieren wel al één dag in de week naar school.

Volgens het rapport van KidsRights laat het sluiten van de scholen nu al leerachterstanden en een negatieve impact op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren zien. De organisatie refereert ook aan de Kindertelefoon, die onlangs gemiddeld vijftienhonderd telefoontjes per dag meldde, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.