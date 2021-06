Directeur Sjaak de Gouw van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland verwacht dat tussen de 10 en 15 procent van de mensen met een afspraak voor een Janssen-prik ervan afziet. Dat zei hij woensdag in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

De Gouw reageerde daarmee op de beslissing van het kabinet om op advies van de Gezondheidsraad het coronavaccin van Janssen niet meer aan jongere groepen aan te bieden.

De Gouw had nog geen exacte cijfers over hoe de woensdag bij de GGD's is verlopen. "Landelijk zijn er een paar duizend mensen geweest die hebben gezegd dat ze een andere afspraak willen", schat hij. "Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen: 'Ik blijf gewoon Janssen vertrouwen.'"

Het kabinetsbesluit heeft volgens De Gouw in ieder geval niet tot chaos bij de GGD's geleid. "Er was zeker geen paniek. We hebben gisteren regulier 180.000 telefoontjes gehad. Vandaag waren het een paar meer in verband met Janssen."

De boodschap om het Janssen-vaccin niet meer volledig in te zetten, was volgens hem dan ook "evenwichtig gebracht". De GGD's werden kort daarvoor over het besluit ingelicht. Maar dat was voldoende om alle vijfduizend callcentermedewerkers tijdig te informeren, aldus De Gouw.